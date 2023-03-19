В учебном центре на Черниговщине погибли четверо военных

Учебный центр "Десна", иллюстративное фото со страницы центра в Facebook

На Черниговщине в 169-м учебном центре "Десна" имени князя Ярослава Мудрого произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погибли четверо военных.

Источник: Учебный центр им. князя Ярослава Мудрого

Дословно: "Вчера, 18 марта, произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погибли 4 военнослужащих.

Причины и обстоятельства выясняются. Проводится служебное расследование органами ГБР.

От имени командования и личного состава выражаем искренние соболезнования родным и близким наших погибших собратьев".

Детали: Обстоятельства происшествия пока неизвестны.

Справка: 169-й учебный центр "Десна" имени князя Ярослава Мудрого - военная часть Вооруженных сил Украины, специализирующаяся на подготовке личного состава для различных родов Сухопутных войск Украины. Подчиняется непосредственно командованию Сухопутных войск. Расположен в пгт Десна Черниговской области.