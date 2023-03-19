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Росіяни за день обстріляли 7 громад Сумщини, пошкоджено ферму

Катерина ТищенкоНеділя, 19 березня 2023, 23:50
Росіяни за день обстріляли 7 громад Сумщини, пошкоджено ферму

Російські війська у неділю обстріляли 7 громад Сумщини, постраждало приміщення ферми.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація

Дослівно: "Протягом дня росіяни здійснили обстріли території Хотінської, Шалигинської, Есманської, Великописарівської, Краснопільської, Середино-Будської та Білопільської громад".

Деталі: Хотінська громада: внаслідок обстрілу громади з міномету (9 прильотів) зазнало пошкоджень приміщення молочно-товарної ферми. Також на територію громади ворог скинув з БпЛА 3 вибухових пристрої типу ВОГ та вів обстріл з артилерії – 14 прильотів.

Есманська громада: протягом дня зафіксовано 7 прильотів з мінометів.

Шалигинська громада: росіяни здійснили артобстріл (САУ, 6 прильотів).

Великописарівська громада: був ворожий обстріл з АГС (8 гранат), а також мінометний обстріл (4 прильоти).

ВІДЕО ДНЯ

Білопільська громада: 9 мін росіяни скинули на територію громади.

Краснопільська громада: ближче до обіду був мінометний обстріл (1 приліт).

Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (12 прильотів).

Теми: Сумська областьвійна
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