Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни за день обстріляли 7 громад Сумщини, пошкоджено ферму

Катерина ТищенкоНеділя, 19 березня 2023, 22:50
Росіяни за день обстріляли 7 громад Сумщини, пошкоджено ферму

Російські війська у неділю обстріляли 7 громад Сумщини, постраждало приміщення ферми.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація

Дослівно: "Протягом дня росіяни здійснили обстріли території Хотінської, Шалигинської, Есманської, Великописарівської, Краснопільської, Середино-Будської та Білопільської громад".

Реклама:

Деталі: Хотінська громада: внаслідок обстрілу громади з міномету (9 прильотів) зазнало пошкоджень приміщення молочно-товарної ферми. Також на територію громади ворог скинув з БпЛА 3 вибухових пристрої типу ВОГ та вів обстріл з артилерії – 14 прильотів.

Есманська громада: протягом дня зафіксовано 7 прильотів з мінометів.

Шалигинська громада: росіяни здійснили артобстріл (САУ, 6 прильотів).

ВІДЕО ДНЯ

Великописарівська громада: був ворожий обстріл з АГС (8 гранат), а також мінометний обстріл (4 прильоти).

Білопільська громада: 9 мін росіяни скинули на територію громади.

Краснопільська громада: ближче до обіду був мінометний обстріл (1 приліт).

Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (12 прильотів).

Теми: Сумська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Сумська область
На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини
Росіяни атакували Сумщину НАР, скидали міни
Росіяни за добу 19 разів обстріляли Сумщину
Останні новини
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
Усі новини...
Реклама: