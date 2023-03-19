Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне за день обстреляли 7 общин Сумщины, повреждена ферма

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 марта 2023, 22:50
Россияне за день обстреляли 7 общин Сумщины, повреждена ферма

Российские войска в воскресенье обстреляли 7 общин Сумщины, пострадало помещение фермы.

Источник: Сумская областная военная администрация

Дословно: "В течение дня россияне совершили обстрелы территории Хотинской, Шалыгинской, Эсманской, Великописаревской, Краснопольской, Середино-Будской и Белопольской общин".

Реклама:

Детали: Хотинская община: в результате обстрела из миномета (9 прилетов) повреждено помещение молочно-товарной фермы. Также на территорию общины враг сбросил с БпЛА 3 взрывных устройства типа ВОГ и вел обстрел из артиллерии - 14 прилетов.

Эсманская община: в течение дня зафиксировано 7 прилетов из минометов.

Шалыгинская община: россияне осуществили артобстрел (САУ, 6 прилетов).

ВИДЕО ДНЯ

Великописаревская община: был вражеский обстрел из АГС (8 гранат), а также минометный обстрел (4 прилета).

Белопольская община: 9 мин россияне сбросили на территорию громады.

Краснопольская община: ближе к обеду был минометный обстрел (1 прилет).

Середино-Будская община: зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (12 прилетов).

Темы: Сумская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 16 погибших и 83 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Сумская область
Обстрелы Сумщины: за сутки – более 200 взрывов, повреждены дома и техника
Россияне попали в хату пенсионерки на Сумщине – она погибла
Враг бил по Сумщине, сбросил 11 мин
Последние новости
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:27
фотоОВА показала горящую многоэтажку в Одессе после атаки России
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
Все новости...
Реклама: