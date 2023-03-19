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Россияне за день обстреляли 7 общин Сумщины, повреждена ферма

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 марта 2023, 23:50
Россияне за день обстреляли 7 общин Сумщины, повреждена ферма

Российские войска в воскресенье обстреляли 7 общин Сумщины, пострадало помещение фермы.

Источник: Сумская областная военная администрация

Дословно: "В течение дня россияне совершили обстрелы территории Хотинской, Шалыгинской, Эсманской, Великописаревской, Краснопольской, Середино-Будской и Белопольской общин".

Детали: Хотинская община: в результате обстрела из миномета (9 прилетов) повреждено помещение молочно-товарной фермы. Также на территорию общины враг сбросил с БпЛА 3 взрывных устройства типа ВОГ и вел обстрел из артиллерии - 14 прилетов.

Эсманская община: в течение дня зафиксировано 7 прилетов из минометов.

Шалыгинская община: россияне осуществили артобстрел (САУ, 6 прилетов).

Великописаревская община: был вражеский обстрел из АГС (8 гранат), а также минометный обстрел (4 прилета).

ВИДЕО ДНЯ

Белопольская община: 9 мин россияне сбросили на территорию громады.

Краснопольская община: ближе к обеду был минометный обстрел (1 прилет).

Середино-Будская община: зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (12 прилетов).

Темы: Сумская областьвойна
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