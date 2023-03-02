Данілов анонсував зміну стратегії звільнення Криму

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що Україна змінить стратегію майбутньої деокупації Криму.

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова секретаря РНБО: "Стратегія деокупації Криму – час нової редакції. Черговість засобів деокупації – політико-дипломатичних, військових, економічних тощо – вимагає зміни пріоритетів".

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Стратегія деокупації Криму – час нової редакції. Черговість засобів деокупації – політико-дипломатичних, військових, економічних тощо – вимагає зміни пріоритетів. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 2, 2023

Деталі: У чому полягатиме суть цих змін, а також будь-які інші подробиці Данілов не повідомив.

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