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Данілов анонсував зміну стратегії звільнення Криму

Ірина БалачукЧетвер, 2 березня 2023, 11:35
Олексій Данілов. Фото РНБО

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що Україна змінить стратегію майбутньої деокупації Криму.

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова секретаря РНБО: "Стратегія деокупації Криму – час нової редакції. Черговість засобів деокупації – політико-дипломатичних, військових, економічних тощо – вимагає зміни пріоритетів".

Деталі: У чому полягатиме суть цих змін, а також будь-які інші подробиці Данілов не повідомив.  

Передісторія: 

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Теми: ДаніловКримдеокупація
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