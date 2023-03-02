Данілов анонсував зміну стратегії звільнення Криму
Четвер, 2 березня 2023, 11:35
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що Україна змінить стратегію майбутньої деокупації Криму.
Джерело: Данілов у Twitter
Пряма мова секретаря РНБО: "Стратегія деокупації Криму – час нової редакції. Черговість засобів деокупації – політико-дипломатичних, військових, економічних тощо – вимагає зміни пріоритетів".
Стратегія деокупації Криму – час нової редакції. Черговість засобів деокупації – політико-дипломатичних, військових, економічних тощо – вимагає зміни пріоритетів.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 2, 2023
Деталі: У чому полягатиме суть цих змін, а також будь-які інші подробиці Данілов не повідомив.
Передісторія:
- Російські загарбники для посилення оборони будують в окупованому Криму фортифікаційні споруди.
- Президент Володимир Зеленський впевнений, що з поверненням Криму настане мир в Україні.
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