Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін про "українську ДРГ": вони хочуть украсти в нас історію і пам’ять

"Українська правда"Четвер, 2 березня 2023, 14:37
Фото: РИА Новости

Президент РФ Володимир Путін заявив, що такі ж люди, як в "українській ДРГ", хотіли позбавити Росію історичної пам’яті та історії.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує звернення Путіна до учасників освітньої програми "Школа наставника"

Пряма мова: "Здійснили черговий терористичний акт. Проникли на прикордонну територію і відкрили вогонь по цивільним".

Деталі: Путін наголосив, що саме "такі люди ставили перед собою завдання позбавити Росію історичної пам’яті, позбавити історії, традицій, мови". Він вкотре заявив, що злочини здійснюють неонацисти і їх господарі.

Передісторія:

  • Вранці 2 березня губернатор Брянської області РФ, яка межує з Україною, заявив, що в регіон нібито проникла українська ДРГ, нібито схопила в заручники мирних жителів і нібито обстріляла автомобіль.
  • Цю інформацію швидко підхопили пропагандистські ЗМІ, але вони публікують дуже суперечливі дані. На цьому фоні з’явилися чутки, що Путін проведе екстрене засідання своєї Ради Безпеки, проте його пресслужба це спростувала.
  • Водночас українські прикордонники повідомили, що ситуація на кордоні з Росією є контрольованою, а інформація про якусь "українську ДРГ" на території РФ є інформаційною провокацією агресора.
  • Пізніше так званий "Русский добровольческий корпус" заявив, що не "українська ДРГ", а його воїни зайшли на територію РФ 2 березня, щоб показати, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом Путіна.

Теми: ПутінУкраїнаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Британія надасть Україні вдвічі більше танків Challenger 2, ніж обіцяла – посол

Активіст із Криму розповів, як ФСБ вибивала з нього "вибачення" перед Путіним і армією РФ

відеоУкраїнці та росіяни в Іспанії грабували біженців з України

Конкурс на директора НАБУ: стали відомі 3 переможці

Українська оборона Бахмута під сильним тиском, зруйновано два ключових мости - розвідка Британії

Концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні

Усі новини...
Путін
Кремль неспроможний задовольнити вимоги ультранаціоналістів щодо війни з Україною – ISW
РФ намагається "ядерним шантажем" сповільнити військову підтримку України – ISW
"Свобода висловлення поглядів": біля посольства РФ у Фінляндії спалили портрет Путіна
Останні новини
18:07
Росіяни обстріляли Херсонщину: загинув чоловік
17:50
У березні Кабмін підготує рішення для бюджетної стійкості громад – Зеленський
17:37
Британія надасть Україні вдвічі більше танків Challenger 2, ніж обіцяла – посол
17:23
Зеленський: Цього року співпраця з європейськими інституціями буде ще змістовнішою
17:09
Ескортне минуле та зашквар щодо Криму: присудження блогерці відзнаки від ГУР розбурхало мережу
17:02
Саудівська Аравія надіслала Україні гуманітарну допомогу на 100 мільйонів доларів
16:56
доповненоРакетний удар по Запоріжжю: 8-місячна дівчинка загинула зі своєю родиною
16:32
Президентка Європарламенту закликала до посилення санкцій проти РФ, згадавши про алмази
16:25
Кабмін затвердив Державну антикорупційну програму
16:18
Тайванський TSMC планує найняти 6 000 нових співробітників у 2023 році
Усі новини...