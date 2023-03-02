Путін про "українську ДРГ": вони хочуть украсти в нас історію і пам’ять

Президент РФ Володимир Путін заявив, що такі ж люди, як в "українській ДРГ", хотіли позбавити Росію історичної пам’яті та історії.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує звернення Путіна до учасників освітньої програми "Школа наставника"

Пряма мова: "Здійснили черговий терористичний акт. Проникли на прикордонну територію і відкрили вогонь по цивільним".

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Деталі: Путін наголосив, що саме "такі люди ставили перед собою завдання позбавити Росію історичної пам’яті, позбавити історії, традицій, мови". Він вкотре заявив, що злочини здійснюють неонацисти і їх господарі.

Передісторія:

Вранці 2 березня губернатор Брянської області РФ, яка межує з Україною, заявив, що в регіон нібито проникла українська ДРГ, нібито схопила в заручники мирних жителів і нібито обстріляла автомобіль.

Цю інформацію швидко підхопили пропагандистські ЗМІ, але вони публікують дуже суперечливі дані. На цьому фоні з’явилися чутки, що Путін проведе екстрене засідання своєї Ради Безпеки, проте його пресслужба це спростувала.

Водночас українські прикордонники повідомили, що ситуація на кордоні з Росією є контрольованою, а інформація про якусь "українську ДРГ" на території РФ є інформаційною провокацією агресора.

Пізніше так званий "Русский добровольческий корпус" заявив, що не "українська ДРГ", а його воїни зайшли на територію РФ 2 березня, щоб показати, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом Путіна.