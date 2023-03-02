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Путін про "українську ДРГ": вони хочуть украсти в нас історію і пам’ять

"Українська правда"Четвер, 2 березня 2023, 13:37
Путін про українську ДРГ: вони хочуть украсти в нас історію і пам’ять
Фото: РИА Новости

Президент РФ Володимир Путін заявив, що такі ж люди, як в "українській ДРГ", хотіли позбавити Росію історичної пам’яті та історії.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує звернення Путіна до учасників освітньої програми "Школа наставника"

Пряма мова: "Здійснили черговий терористичний акт. Проникли на прикордонну територію і відкрили вогонь по цивільним".

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Деталі: Путін наголосив, що саме "такі люди ставили перед собою завдання позбавити Росію історичної пам’яті, позбавити історії, традицій, мови". Він вкотре заявив, що злочини здійснюють неонацисти і їх господарі.

Передісторія:

  • Вранці 2 березня губернатор Брянської області РФ, яка межує з Україною, заявив, що в регіон нібито проникла українська ДРГ, нібито схопила в заручники мирних жителів і нібито обстріляла автомобіль.
  • Цю інформацію швидко підхопили пропагандистські ЗМІ, але вони публікують дуже суперечливі дані. На цьому фоні з’явилися чутки, що Путін проведе екстрене засідання своєї Ради Безпеки, проте його пресслужба це спростувала.
  • Водночас українські прикордонники повідомили, що ситуація на кордоні з Росією є контрольованою, а інформація про якусь "українську ДРГ" на території РФ є інформаційною провокацією агресора.
  • Пізніше так званий "Русский добровольческий корпус" заявив, що не "українська ДРГ", а його воїни зайшли на територію РФ 2 березня, щоб показати, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом Путіна.

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Теми: ПутінУкраїнаРосія
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