Президент РФ Володимир Путін заявив, що такі ж люди, як в "українській ДРГ", хотіли позбавити Росію історичної пам’яті та історії.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує звернення Путіна до учасників освітньої програми "Школа наставника"

Пряма мова: "Здійснили черговий терористичний акт. Проникли на прикордонну територію і відкрили вогонь по цивільним".

Деталі: Путін наголосив, що саме "такі люди ставили перед собою завдання позбавити Росію історичної пам’яті, позбавити історії, традицій, мови". Він вкотре заявив, що злочини здійснюють неонацисти і їх господарі.

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