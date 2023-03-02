Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ФСБ прибула на Херсонщину, ворог посилив фільтрацію на півдні – Генштаб

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 2 березня 2023, 18:50
ФОТО: ФСБ

В деякі населені пункти окупованої частини Херсонщини прибули співробітники російської ФСБ, ворог посилив фільтраційні заходи на півдні України.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Противник посилив фільтраційні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей. Зокрема, до населених пунктів Піщанівка та Пойма Херсонської області прибули представники ФСБ. Проводяться масові обшуки житлових приміщень, перевірка телефонів. Основну увагу окупанти приділяють людям, чиї родичі виїхали на неокуповану частину України".

Деталі: Крім того, за інформацією Генштабу, в багатьох школах Херсонської області окупанти ввели обов’язкові "кадетські класи", починаючи з першого класу. Учнів зобов’язали носити уніформу та відвідувати додаткові заняття з "патріотичного" виховання. 

Через дефіцит вчителів на роботу приймають проросійських місцевих жителів без педагогічної освіти, яким переважно понад 50 років. Для легалізації, у відповідності до російського законодавства, їх зараховують на заочну форму навчання до профільних ВНЗ Росії.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьфільтраціяФСБокупація
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Україна закінчує опалювальний сезон із профіцитом потужності – міністр енергетики

Комік утік з України через дозвіл Мінкульту, міністерство ініціює зміни щодо виїзду чоловіків

Британія надасть Україні вдвічі більше танків Challenger 2, ніж обіцяла – посол

Активіст із Криму розповів, як ФСБ вибивала з нього "вибачення" перед Путіним і армією РФ

відеоУкраїнці та росіяни в Іспанії грабували біженців з України

Конкурс на директора НАБУ: стали відомі 3 переможці

Усі новини...
Херсонська область
Херсонщина: Росія з безпілотників атакувала цивільних, що стояли у черзі за гуманітаркою
Генштаб: Ворог не припиняє штурмувати Бахмут, на півдні – створює умови для наступу
Уже 4 цивільних загинули у вівторок на Херсонщині від російських обстрілів
Останні новини
22:19
Масового відведення військ із Бахмута не відбувається – Східне угруповання
21:39
Зареєстровано 171 випадок сексуального насильства з боку військових РФ – Зеленська
21:12
Міжнародний центр з розслідування злочинів РФ запрацює влітку – генпрокурор
20:37
Голова Верховного суду: Українські суди скоро масово розглядатимуть справи щодо геноциду РФ
20:13
Україна закінчує опалювальний сезон із профіцитом потужності – міністр енергетики
19:56
Прем‘єр Латвії: Постачання бойових літаків Україні - лише питання часу
19:26
ЄС запрошує треті країни до спільної схеми закупівлі боєприпасів для України - ЗМІ
19:21
"Мирний план" Китаю: загрози для України і чи отримає РФ зброю – подкаст "Світ не sweet"
19:18
Новий президент Чехії у квітні планує приїхати з візитом в Україну
19:03
Комік утік з України через дозвіл Мінкульту, міністерство ініціює зміни щодо виїзду чоловіків
Усі новини...