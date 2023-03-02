ФСБ прибула на Херсонщину, ворог посилив фільтрацію на півдні – Генштаб

В деякі населені пункти окупованої частини Херсонщини прибули співробітники російської ФСБ, ворог посилив фільтраційні заходи на півдні України.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Противник посилив фільтраційні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей. Зокрема, до населених пунктів Піщанівка та Пойма Херсонської області прибули представники ФСБ. Проводяться масові обшуки житлових приміщень, перевірка телефонів. Основну увагу окупанти приділяють людям, чиї родичі виїхали на неокуповану частину України".

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Деталі: Крім того, за інформацією Генштабу, в багатьох школах Херсонської області окупанти ввели обов’язкові "кадетські класи", починаючи з першого класу. Учнів зобов’язали носити уніформу та відвідувати додаткові заняття з "патріотичного" виховання.

Через дефіцит вчителів на роботу приймають проросійських місцевих жителів без педагогічної освіти, яким переважно понад 50 років. Для легалізації, у відповідності до російського законодавства, їх зараховують на заочну форму навчання до профільних ВНЗ Росії.