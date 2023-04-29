Окупанти посилили фільтраційні заходи на Херсонщині – Генштаб
Субота, 29 квітня 2023, 06:42
Російські окупанти посилили фільтраційні заходи на захоплених територіях Херсонської області, ворог проводить обшуки у будинках місцевих мешканців.
Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook
Дослівно: "Противник посилив фільтраційні заходи на тимчасово захопленій території Херсонської області.
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У населених пунктах Малоолександрівка, Новомиколаївка, Скадовськ та Лазурне проводяться масові обшуки житлових приміщень і перевірки телефонів".
Деталі: За інформацією Генштабу, найбільш прискіпливо ворог перевіряє громадянам, які мають сім-карти українських операторів.