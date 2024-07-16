На ТОТ окупанти створюють загони для "фільтрацій" – спротив

За даними національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях загарбники створюють при так званому "МВС" окремі загони для фільтраційних заходів місцевого населення.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Зокрема, саме ці поліцаї будуть здійснювати перевірки населення та техніки, а також здійснювати "охорону" фільтраційних таборів, де окупанти незаконно утримують українців, яких підозрюють в нелояльності".

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Нагадаємо: Раніше спротив повідомляв, що росіяни розгорнули у Поволжі масштабне будівництво фільтраційних таборів під виглядом дитячих так званих піонерських таборів.

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