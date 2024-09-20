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У Криму окупанти проводять нову хвилю фільтраційних заходів – спротив

Ольга Глущенко П'ятниця, 20 вересня 2024, 04:44
У Криму окупанти проводять нову хвилю фільтраційних заходів – спротив
фото: ЦНС

За даними національного спротиву, російські загарбники проводять нову хвилю фільтраційних заходів у тимчасово окупованому Криму.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Блокування цілих районів та ретельна перевірка місцевих мешканців триває у тимчасово окупованому Криму. Такі заходи фільтрації розпочалися на захопленому півострові з метою виявлення "неблагонадійних" елементів".

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Деталі: У ЦНС зазначають, що відбувається усе під виглядом військових навчань "Барс-Крим". Місцевий гауляйтер Сергій Аксьонов (призначений окупантами голова Криму – ред.) закликав кримчан сприяти у проведенні навчань.

Спротив додає, що такі рейди ворог проводить регулярно на тимчасово окупованих територіях.

Дослівно: "Нещодавно посилили контроль усіх цивільних, які планують виїзд із ТОТ Херсонщини. Це стосується тих українців, котрі не обміняли свої паспорти на російський папірець".

Кримокупаціяфільтрація
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