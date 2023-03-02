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Представник ГУР пояснив, чому росіяни взялися "звільняти" Брянську область від режиму Путіна

Альона Мазуренко Четвер, 2 березня 2023, 19:22
АНДРІЙ ЮСОВ, СКРИНШОТ

На думку представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, події у Брянській області РФ свідчать про те, що росіяни починають боротися з режимом диктатора Володимира Путіна. Юсов прогнозує, що такі "повстання" можуть трапитись ще. 

Джерело: Юсов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Правда, власне, що повномасштабне вторгнення рашистів і Путіна спричинило поглиблення проблем всередині самої так званої Російській Федерації.

Росія - це нестабільне утворення, всередині якого є величезна кількість складних невирішених питань, протиріч, конфліктів - міжрегіональних, міжетнічних, релігійних, соціальних, політичних та інших.

І те, що сьогодні громадяни Російської Федерації на певній території повстали для того, щоб повалити режим Путіна, це власне закономірний розвиток після вторгнення в Україну".

Деталі: На думку Юсова, вся Росія - це штучне утворення, тому не дивно, що подібні "повстання" трапляються. Він прогнозує, що це не перше і не останнє подібне заворушення.

Представник розвідки вважає, що події в Брянській області - це початок звільнення власної країни і спокутування злочинів РФ і Путіна.

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Він вважає, що подібні події зрештою стануть причиною трансформації і демократизації Росії, знищення режиму Путіна і притягненням злочинців до відповідальності. 

За словами представника ГУР, наразі росіяни повинні усвідомити, що війна прийшла не лише в будинок кожного українця, а й кожного росіянина.

Пряма мова: "Те, що ми сьогодні могли побачити - це реальні громадяни РФ, які вирішили боротись з путіним. Це так само проблема РФ і частина росіян мають право її вирішувати...

Я думаю, що для тих людей, які брали сьогодні участь у заходах проти режиму Путіна на території РФ, це початок звільнення власної країни та спокутування злочинів власної держави та режиму Путіна".

Передісторія:

  • Вранці 2 березня губернатор Брянської області РФ, яка межує з Україною, заявив, що в регіон нібито проникла українська ДРГ, нібито схопила в заручники мирних жителів і нібито обстріляла автомобіль.
  • Цю інформацію швидко підхопили пропагандистські ЗМІ, але вони публікують дуже суперечливі дані. На цьому фоні з’явилися чутки, що Путін проведе екстрене засідання своєї Ради Безпеки, проте його пресслужба це спростувала.
  • Водночас українські прикордонники повідомили, що ситуація на кордоні з Росією є контрольованою, а інформація про якусь "українську ДРГ" на території РФ є інформаційною провокацією агресора.
  • Пізніше так званий "Русский добровольческий корпус" заявив, що не "українська ДРГ", а його воїни зайшли на територію РФ 2 березня, щоб показати, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом Путіна.

Теми: Росіярозвідка
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