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У Брянській області на міні підірвалися росгвардійці: шукали "українську ДРГ"

Альона Мазуренко Четвер, 2 березня 2023, 22:56
У Брянській області на міні підірвалися росгвардійці: шукали українську ДРГ
фото тг Хінштейна

Депутат Держдуми РФ Олександр Хінштейн заявив, що на території Росії поблизу села Сушани Брянської області на міні підірвалася машина "Росгвардії", яка нібито шукала "українську ДРГ".

Джерело: Telegram-канал Хінштейна

Дослівно: "Біля с.Сушани на міні підірвалася машина Росгвардії. Четверо росгвардійців: троє співробітників Брянської СОБр (командир бойового відділення, двоє бійців) і вибухотехнік ОМОН - дістали легкі осколкові поранення, їхньому життю і здоров'ю ніщо не загрожує".

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Деталі: Він також опублікував фото міни, яку нібито знайшли поруч.

Крім того, окупанти заявили, що "витіснили" з території РФ примарну "українську ДРГ", хоча відповідальність за події в Брянській області взяли на себе росіяни з так званого "Русского добровольческого корпуса".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці 2 березня губернатор Брянської області РФ, яка межує з Україною, заявив, що в регіон нібито проникла українська ДРГ, нібито схопила в заручники мирних жителів і нібито обстріляла автомобіль.
  • Цю інформацію швидко підхопили пропагандистські ЗМІ, але вони публікують дуже суперечливі дані. На цьому фоні з’явилися чутки, що Путін проведе екстрене засідання своєї Ради Безпеки, проте його пресслужба це спростувала.
  • Водночас українські прикордонники повідомили, що ситуація на кордоні з Росією є контрольованою, а інформація про якусь "українську ДРГ" на території РФ є інформаційною провокацією агресора.
  • Пізніше так званий "Русский добровольческий корпус" заявив, що не "українська ДРГ", а його воїни зайшли на територію РФ 2 березня, щоб показати, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом Путіна.

Теми: Росіявійна
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