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У Брянській області на міні підірвалися росгвардійці: шукали "українську ДРГ"

Альона Мазуренко Четвер, 2 березня 2023, 23:56
фото тг Хінштейна

Депутат Держдуми РФ Олександр Хінштейн заявив, що на території Росії поблизу села Сушани Брянської області на міні підірвалася машина "Росгвардії", яка нібито шукала "українську ДРГ".

Джерело: Telegram-канал Хінштейна

Дослівно: "Біля с.Сушани на міні підірвалася машина Росгвардії. Четверо росгвардійців: троє співробітників Брянської СОБр (командир бойового відділення, двоє бійців) і вибухотехнік ОМОН - дістали легкі осколкові поранення, їхньому життю і здоров'ю ніщо не загрожує".

Деталі: Він також опублікував фото міни, яку нібито знайшли поруч.

Крім того, окупанти заявили, що "витіснили" з території РФ примарну "українську ДРГ", хоча відповідальність за події в Брянській області взяли на себе росіяни з так званого "Русского добровольческого корпуса".

Передісторія:

  • Вранці 2 березня губернатор Брянської області РФ, яка межує з Україною, заявив, що в регіон нібито проникла українська ДРГ, нібито схопила в заручники мирних жителів і нібито обстріляла автомобіль.
  • Цю інформацію швидко підхопили пропагандистські ЗМІ, але вони публікують дуже суперечливі дані. На цьому фоні з’явилися чутки, що Путін проведе екстрене засідання своєї Ради Безпеки, проте його пресслужба це спростувала.
  • Водночас українські прикордонники повідомили, що ситуація на кордоні з Росією є контрольованою, а інформація про якусь "українську ДРГ" на території РФ є інформаційною провокацією агресора.
  • Пізніше так званий "Русский добровольческий корпус" заявив, що не "українська ДРГ", а його воїни зайшли на територію РФ 2 березня, щоб показати, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом Путіна.

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Теми: Росіявійна
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