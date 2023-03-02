У Брянській області на міні підірвалися росгвардійці: шукали "українську ДРГ"

Депутат Держдуми РФ Олександр Хінштейн заявив, що на території Росії поблизу села Сушани Брянської області на міні підірвалася машина "Росгвардії", яка нібито шукала "українську ДРГ".

Джерело: Telegram-канал Хінштейна

Дослівно: "Біля с.Сушани на міні підірвалася машина Росгвардії. Четверо росгвардійців: троє співробітників Брянської СОБр (командир бойового відділення, двоє бійців) і вибухотехнік ОМОН - дістали легкі осколкові поранення, їхньому життю і здоров'ю ніщо не загрожує".

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Деталі: Він також опублікував фото міни, яку нібито знайшли поруч.

Крім того, окупанти заявили, що "витіснили" з території РФ примарну "українську ДРГ", хоча відповідальність за події в Брянській області взяли на себе росіяни з так званого "Русского добровольческого корпуса".

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