Президент Чехії: Україна матиме лише одну спробу для великого контрнаступу

Президент Чехії Петр Павел припускає, що Україна повинна використати можливість контрнаступу в цьому році, оскільки в подальшому отримати допомогу від союзників на нову спробу буде надзвичайно складно.

Джерело: Павел в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita

Пряма мова: "Багато країн, багато політиків очікують якогось прогресу цього року. Я думаю, що Україна матиме лише одну спробу здійснити великий контрнаступ.

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Тому, якщо вона вирішить розпочати великий контрнаступ і зазнає невдачі, буде надзвичайно складно отримати фінансування для наступного".

Деталі: Павел уточнив, що "це має відбутися протягом кількох місяців".

Президент Чехії переконаний, що "вікно можливостей відкрите цього року".

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На його думку, "після наступної зими буде вкрай важко підтримувати нинішній рівень допомоги".

"Втома від війни – це не тільки виснаження людських ресурсів і техніки, руйнування інфраструктури в Україні, але й втома в країнах, які надають допомогу", – сказав Павел.