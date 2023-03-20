Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Чехії: Україна матиме лише одну спробу для великого контрнаступу

"Українська правда"Понеділок, 20 березня 2023, 00:40
Президент Чехії: Україна матиме лише одну спробу для великого контрнаступу
Петр Павел, фото з twitter ЄП

Президент Чехії Петр Павел припускає, що Україна повинна використати можливість контрнаступу в цьому році, оскільки в подальшому отримати допомогу від союзників на нову спробу буде надзвичайно складно.

Джерело: Павел в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita

Пряма мова: "Багато країн, багато політиків очікують якогось прогресу цього року. Я думаю, що Україна матиме лише одну спробу здійснити великий контрнаступ.

Тому, якщо вона вирішить розпочати великий контрнаступ і зазнає невдачі, буде надзвичайно складно отримати фінансування для наступного".

Деталі: Павел уточнив, що "це має відбутися протягом кількох місяців".

Президент Чехії переконаний, що "вікно можливостей відкрите цього року".

На його думку, "після наступної зими буде вкрай важко підтримувати нинішній рівень допомоги".

ВІДЕО ДНЯ

"Втома від війни – це не тільки виснаження людських ресурсів і техніки, руйнування інфраструктури в Україні, але й втома в країнах, які надають допомогу", – сказав Павел.

Теми: Чехіявійнаконтрнаступ
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

США ввели нові санкції проти Білорусі: у списку - літак Лукашенка та ЦВК

фото"Поїхав би до РФ, але квартири та шмутки тримають": ще одного попа відправили "на молитву" до СБУ

Німеччина передала Україні інженерні машини Dachs та кулемети

таблицяБільше третини українців мають родичів або знайомих, які загинули чи поранені

Експосадовця Міноборони засудили до 4,5 років колонії: пропонував хабар

відеоЗалужний показав, як ЗСУ знищили російський корабель "Саратов" рік тому

Усі новини...
На Херсонщині підірвали колаборанта-поліцейського
Подоляк про "мирний план" Китаю: Не має логіки й містить протиріччя
Посол Польщі у Франції: Якщо Україна не захистить себе, ми будемо змушені вступити в конфлікт
Путін перед приїздом Сі знову заговорив про "дипломатичне врегулювання" війни
Останні новини
18:24
Новою директоркою УЦОЯО призначили Тетяну Вакуленко
18:19
Кабмін дав старт масовому виробництву дронів в Україні – Федоров
18:15
Росіяни з дрона скинули вибухівку на адмінбудівлю в Бериславі
18:05
Британія і ЄС офіційно схвалили нову угоду про торгівлю в Північній Ірландії
18:03
Заволодіння 500 млн: ВАКС арештував радника ексголови ФДМУ з заставою в 5,4 млн
17:55
Частина експонатів Метрополітен-музею належала засудженим за контрабанду – розслідування
17:49
відео, фотоУ Чернівцях продавали відстрочку від мобілізації за $3 тисячі – ДБР
17:46
Українці поліпшили оцінки економічної ситуації та добробуту своїх родин, порівняно з довоєнним часом
17:29
В МЗС Китаю уникають відповіді на запитання про переговори Сі з Зеленським
17:21
Як впливає отримана благодійна допомога на субсидії та пільги – пояснює юрист
Усі новини...