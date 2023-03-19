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Президент Чехії: Україна матиме лише одну спробу для великого контрнаступу

"Українська правда"Неділя, 19 березня 2023, 23:40
Президент Чехії: Україна матиме лише одну спробу для великого контрнаступу
Петр Павел, фото з twitter ЄП

Президент Чехії Петр Павел припускає, що Україна повинна використати можливість контрнаступу в цьому році, оскільки в подальшому отримати допомогу від союзників на нову спробу буде надзвичайно складно.

Джерело: Павел в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita

Пряма мова: "Багато країн, багато політиків очікують якогось прогресу цього року. Я думаю, що Україна матиме лише одну спробу здійснити великий контрнаступ.

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Тому, якщо вона вирішить розпочати великий контрнаступ і зазнає невдачі, буде надзвичайно складно отримати фінансування для наступного".

Деталі: Павел уточнив, що "це має відбутися протягом кількох місяців".

Президент Чехії переконаний, що "вікно можливостей відкрите цього року".

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На його думку, "після наступної зими буде вкрай важко підтримувати нинішній рівень допомоги".

"Втома від війни – це не тільки виснаження людських ресурсів і техніки, руйнування інфраструктури в Україні, але й втома в країнах, які надають допомогу", – сказав Павел.

Теми: Чехіявійнаконтрнаступ
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