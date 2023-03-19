Президент Чехии: Украина будет иметь только одну попытку для большого контрнаступления

Президент Чехии Петр Павел предполагает, что Украина должна использовать возможность контрнаступления в этом году, поскольку в дальнейшем получить помощь от союзников на новую попытку будет чрезвычайно сложно.

Источник: Павел в интервью польскому изданию Rzeczpospolita

Прямая речь: "Многие страны, многие политики ожидают какого-то прогресса в этом году. Я думаю, что Украина будет иметь только одну попытку осуществить большое контрнаступление.

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Поэтому, если она решит начать большое контрнаступление и потерпит неудачу, будет чрезвычайно сложно получить финансирование для следующего".

Детали: Павел уточнил, что "это должно произойти в течение нескольких месяцев".

Президент Чехии убежден, что "окно возможностей открыто в этом году".

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По его мнению, "после следующей зимы будет крайне трудно поддерживать нынешний уровень помощи".

"Усталость от войны – это не только истощение человеческих ресурсов и техники, разрушение инфраструктуры в Украине, но и усталость в странах, которые оказывают помощь", – сказал Павел.