Спротив: Через лікування військових РФ у Криму – дефіцит крові та ліків для цивільних
Український спротив повідомляє про те, що в окупованому Севастополі з цивільних центрів переливання крові забрали кров для потреб вояк-окупантів, а також у місті зростає дефіцит ліків для цивільних.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "Окупанти забрали кров з цивільних центрів переливання крові у Севастополі".
Деталі: ЦНС повідомляє, що з центрів переливання крові у місті Севастополь забрали кров та її компоненти для клінічного військового госпіталю, чим спричинили дефіцит у цивільних закладах.
Крім того, за інформацією спротиву і підпілля, стало відомо, що через переорієнтування медичної системи тимчасово окупованих територій України на потреби російських військових у Криму зростає дефіцит ліків для цивільних.
"Пріоритет використання медикаментів зміщений на потреби окупантів. Зокрема більшість ліків йде на лікування військових РФ", – зазначають у ЦНС.