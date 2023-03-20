Спротив: Через лікування військових РФ у Криму – дефіцит крові та ліків для цивільних

Український спротив повідомляє про те, що в окупованому Севастополі з цивільних центрів переливання крові забрали кров для потреб вояк-окупантів, а також у місті зростає дефіцит ліків для цивільних.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Окупанти забрали кров з цивільних центрів переливання крові у Севастополі".

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Деталі: ЦНС повідомляє, що з центрів переливання крові у місті Севастополь забрали кров та її компоненти для клінічного військового госпіталю, чим спричинили дефіцит у цивільних закладах.

Крім того, за інформацією спротиву і підпілля, стало відомо, що через переорієнтування медичної системи тимчасово окупованих територій України на потреби російських військових у Криму зростає дефіцит ліків для цивільних.

"Пріоритет використання медикаментів зміщений на потреби окупантів. Зокрема більшість ліків йде на лікування військових РФ", – зазначають у ЦНС.