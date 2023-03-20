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Сопротивление: Из-за лечения военных РФ в Крыму – дефицит крови и лекарств для гражданских

Ольга ГлущенкоПонедельник, 20 марта 2023, 03:28
Сопротивление: Из-за лечения военных РФ в Крыму – дефицит крови и лекарств для гражданских
СЕВАСТОПОЛЬ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С WIKIPEDIA

Украинское сопротивление сообщает о том, что в оккупированном Севастополе из гражданских центров переливания крови забрали кровь для нужд военных-оккупантов, а также в городе растет дефицит лекарств для гражданских.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупанты забрали кровь из гражданских центров переливания крови в Севастополе".

Детали: ЦНС сообщает, что из центров переливания крови в городе Севастополь забрали кровь и ее компоненты для клинического военного госпиталя, чем вызвали дефицит в гражданских учреждениях.

Кроме того, по информации сопротивления и подполья, стало известно, что из-за переориентации медицинской системы временно оккупированных территорий Украины на нужды российских военных в Крыму растет дефицит лекарств для гражданских.

"Приоритет использования медикаментов смещен на нужды оккупантов. В частности большинство лекарств идет на лечение военных РФ", – отмечают в ЦНС.

Темы: Крыммедицинавойнаоккупация
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