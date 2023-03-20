З початку повномасштабної війни загинули 68 українських рятувальників – ДСНС

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 68 рятувальники.

Джерело: голова ДСНС Сергій Крук в етері національного телемарафону, цитує Громадське

Пряма мова: "Наразі загинули 68 рятувальників, ще 201 співробітник залишається пораненим. Під час проведення евакуаційних заходів, якими ми займалися спільно з поліцією, зокрема в Ірпені, Бучі, Маріуполі й на території Запорізької області, нас брали у полон, у нас забирали техніку, обстрілювали її".

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Деталі: За словами Крука, 5 співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій перебувають у російському полоні.

Крук повідомив також, що від міжнародних партнерів Україна отримує одяг для співробітників ДСНС, а також техніку.

Зокрема, Держслужба з надзвичайних ситуацій втратила внаслідок російських атак або окупації українських територій більш як 1700 одиниць пожежної техніки, більш ніж 300 пожежних частин та понад 700 будівель різного типу.