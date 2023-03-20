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С начала полномасштабной войны погибли 68 украинских спасателей – ГСЧС

Ольга ГлущенкоПонедельник, 20 марта 2023, 02:48
С начала полномасштабной войны погибли 68 украинских спасателей – ГСЧС
Сергей Крук, фото ГСЧС

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 68 спасателей.

Источник: председатель ГСЧС Сергей Крук в эфире национального телемарафона, цитирует Общественное

Прямая речь: "Сейчас погибли 68 спасателей, еще 201 сотрудник остается раненым. Во время проведения эвакуационных мероприятий, которыми мы занимались совместно с полицией, в частности в Ирпене, Буче, Мариуполе и на территории Запорожской области, нас брали в плен, у нас забирали технику, обстреливали ее".

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Детали: По словам Крука, 5 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям находятся в российском плену.

Крук сообщил также, что от международных партнеров Украина получает одежду для сотрудников ГСЧС, а также технику.

В частности, Госслужба по чрезвычайным ситуациям потеряла в результате российских атак или оккупации украинских территорий более 1700 единиц пожарной техники, более 300 пожарных частей и более 700 зданий различного типа.

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Темы: ГСЧСвойна
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