С начала полномасштабной войны погибли 68 украинских спасателей – ГСЧС

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 68 спасателей.

Источник: председатель ГСЧС Сергей Крук в эфире национального телемарафона, цитирует Общественное

Прямая речь: "Сейчас погибли 68 спасателей, еще 201 сотрудник остается раненым. Во время проведения эвакуационных мероприятий, которыми мы занимались совместно с полицией, в частности в Ирпене, Буче, Мариуполе и на территории Запорожской области, нас брали в плен, у нас забирали технику, обстреливали ее".

Детали: По словам Крука, 5 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям находятся в российском плену.

Крук сообщил также, что от международных партнеров Украина получает одежду для сотрудников ГСЧС, а также технику.

В частности, Госслужба по чрезвычайным ситуациям потеряла в результате российских атак или оккупации украинских территорий более 1700 единиц пожарной техники, более 300 пожарных частей и более 700 зданий различного типа.