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Наступ Росії на Донбасі досягає кульмінації, Україна може перехопити ініціативу – ISW

Ольга Глущенко Понеділок, 20 березня 2023, 04:34
Наступ Росії на Донбасі досягає кульмінації, Україна може перехопити ініціативу – ISW
українські військові, фото Генштабу

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що наступ Росії на Донбасі може наближатися до кульмінації, а Україна має можливості перехопити ініціативу і розпочати контрнаступ.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики зазначають, що темпи російських наступальних операцій по всій території воєнних дій сповільнилися за останні тижні, що свідчить про те, що весняний наступ Росії на Донбасі може наближатися до кульмінації.

Також вони вказують на те, що ЗСУ, ймовірно, провели локальну контратаку на південний захід від Бахмута на тлі загострення обговорень у Росії можливого українського контрнаступу в районі Бахмута. І ці обговорення свідчать про те, що "російські джерела все більше не впевнені у здатності російських військових утримати ініціативу навколо Бахмута".

 

Крім того, українські військові продовжують вказувати на те, що масові втрати російських військ у районі Вугледара серйозно послаблюють російський наступальний потенціал у Донецькій області, – йдеться в огляді Інституту вивчення війни.

Експерти вказують: "Спеціальне відновлення існуючих підрозділів для розгортання під Вугледаром, а також очевидне створення підбригадних ешелонованих спеціальних формувань, свідчить про те, що бойові можливості Росії на заході Донецької області значно погіршилися".

Зважаючи на тенденції бойових дій, на думку фахівців, "Україна має всі можливості для того, щоб перехопити ініціативу і розпочати контрнаступ на критично важливих ділянках нинішньої лінії фронту".

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Основні висновки від ISW про хід бойових дій 19 березня:

  • Російські війська продовжували обмежені наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.
  • Окупанти, ймовірно, домоглися незначних успіхів поблизу Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута) на тлі продовження наступальних операцій у Бахмуті та його околицях.
  • Також вони продовжували наступальні операції на околицях Донецька і, можливо, просунулися в напрямку села Бердичі на північний захід від Авдіївки.
  • Крім того, російські війська продовжували зводити оборонні укріплення по всій південній Україні.
  • В окупованій Херсонській області невідомі вбили гуляйтера, так званого командира взводу патрульної служби російського окупаційного Міністерства внутрішніх справ, підірвавши його автомобіль. Українські ЗМІ висловили припущення, що напад міг бути партизанською атакою або результатом російських міжусобиць.

Теми: війнаРосіяконтрнаступЗбройні сили
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