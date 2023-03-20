Наступление России на Донбассе достигает кульминации, Украина может перехватить инициативу – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что наступление России на Донбассе может приближаться к кульминации, а Украина имеет возможности перехватить инициативу и начать контрнаступление.

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что темпы российских наступательных операций по всей территории военных действий замедлились за последние недели, что свидетельствует о том, что весеннее наступление России на Донбассе может приближаться к кульминации.

Также они указывают на то, что ВСУ, вероятно, провели локальную контратаку к юго-западу от Бахмута на фоне обострения обсуждений в России возможного украинского контрнаступления в районе Бахмута. И эти обсуждения свидетельствуют о том, что "российские источники все больше не уверены в способности российских военных удержать инициативу вокруг Бахмута".

Кроме того, украинские военные продолжают указывать на то, что массовые потери российских войск в районе Угледара серьезно ослабляют российский наступательный потенциал в Донецкой области, - говорится в обзоре Института изучения войны.

Эксперты указывают: "Специальное восстановление существующих подразделений для развертывания под Угледаром, а также очевидное создание подбригадных эшелонированных специальных формирований, свидетельствует о том, что боевые возможности России на западе Донецкой области значительно ухудшились".

Учитывая тенденции боевых действий, по мнению специалистов, "Украина имеет все возможности для того, чтобы перехватить инициативу и начать контрнаступление на критически важных участках нынешней линии фронта".

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Основные выводы от ISW о ходе боевых действий 19 марта: