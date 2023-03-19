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На Херсонщині підірвали колаборанта-поліцейського

"Українська правда"Неділя, 19 березня 2023, 19:05
На Херсонщині підірвали колаборанта-поліцейського
підірваний автомобіль колаборанта, скріншот відео СК РФ

Внаслідок підриву автомобіля в окупованій Херсонській області було ліквідовано колаборанта, так званого командира взводу ППС (патрульно-постової служби) ОМВС Новокаховського міського відділу ГУ МВС.

Джерело: інформаційний центр СК Росії

Дослівно: "За даними слідства, 17.03.2023 невстановлена особа заклала спеціальний пристрій під ліве крило автомобіля ВАЗ-2121, яким керував командир взводу ППС ОМВС Новокаховського МВ ГУ МВС Херсонської області.

Пізніше, коли чоловік зі своєю сім'єю рухався на вищевказаному автомобілі в с. Ювілейному Олешкінського району Херсонської області, стався підрив, унаслідок якого працівник поліції помер на місці, його дружина і дочка дістали тілесні ушкодження".

Деталі: У СК Росії уточнили, що дружина колаборанта - "начальниця штабу ОМВС Новокаховського МВ ГУ МВС Херсонської області".

Що передувало: 13 березня партизани скоїли замах на так званого заступника "глави адміністрації" окупованої Нової Каховки на Херсонщині Віталія Гуру, відповідальність взяв на себе рух "Атеш".

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Теми: Херсонська областьокупаціяпартизани
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