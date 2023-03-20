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Аналітики пояснили, що Путін хотів показати візитом в окупований Маріуполь

Ольга Глущенко Понеділок, 20 березня 2023, 05:34
Аналітики пояснили, що Путін хотів показати візитом в окупований Маріуполь
путін, фото Getty Images

В Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що, відвідавши окупований Маріуполь президент Росії Володимир Путін спробував показати себе лідером, який бере участь у воєнних діях, і відповісти МКС на ордер на арешт за воєнний злочин.

Джерело: ISW

Дослівно: "Путін використав свій перший візит до нещодавно окупованої України, щоб показати себе як лідера, який бере участь у воєнних діях, на тлі бурхливої реакції в російському націоналістичному інформаційному просторі через побоювання щодо можливого майбутнього українського контрнаступу на півдні України".

Деталі: Експерти припускають, що президент РФ відвідав окупований Маріуполь 19 березня, ймовірно, для того, щоб створити образ невразливості і продовжити спроби зобразити себе як лідера, що бере участь у воєнних діях.

Путін, ймовірно, вирішив відвідати Маріуполь, оскільки це місто, захоплене з травня 2022 року, знаходиться далеко від лінії фронту, де російські війська та окупаційні чиновники вже запровадили жорсткі заходи безпеки.

Він також, швидше за все, мав намір відповісти на ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт за причетність до воєнних злочинів, пов'язаних з депортацією українських дітей, щонайменше 1000 з яких російські чиновники депортували лише з Маріуполя.

Російський диктатор, ймовірно, намагався представити свою роль у депортації дітей і руйнуванні Маріуполя як таку, що не підпадає під юрисдикцію міжнародного співтовариства, а себе – як такого, що перебуває в безпеці від українських військових.

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"Візит Путіна до Маріуполя, ймовірно, також мав на меті заспокоїти давній і поширений у націоналістичному середовищі страх перед можливим українським контрнаступом на півдні України", – ідеться у звіті інституту.

Теми: ПутінМаріупольокупація
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