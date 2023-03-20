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Аналитики объяснили, что Путин хотел показать визитом в оккупированный Мариуполь

Ольга ГлущенкоПонедельник, 20 марта 2023, 05:34
Аналитики объяснили, что Путин хотел показать визитом в оккупированный Мариуполь

В Институте изучения войны (ISW) предполагают, что, посетив оккупированный Мариуполь президент России Владимир Путин попытался показать себя лидером, который участвует в военных действиях, и ответить МУС на ордер на арест за военное преступление.

Источник: ISW

Дословно: "Путин использовал свой первый визит в недавно оккупированную Украину, чтобы показать себя как лидера, участвующего в военных действиях, на фоне бурной реакции в российском националистическом информационном пространстве из-за опасений относительно возможного будущего украинского контрнаступления на юге Украины".

Детали: Эксперты предполагают, что президент РФ посетил оккупированный Мариуполь 19 марта, вероятно, для того, чтобы создать образ неуязвимости и продолжить попытки изобразить себя как лидера, участвующего в военных действиях.

Путин, вероятно, решил посетить Мариуполь, поскольку этот город, захваченный с мая 2022 года, находится далеко от линии фронта, где российские войска и оккупационные чиновники уже ввели жесткие меры безопасности.

Он также, скорее всего, намеревался ответить на ордер Международного уголовного суда на его арест за причастность к военным преступлениям, связанным с депортацией украинских детей, по меньшей мере 1000 из которых российские чиновники депортировали только из Мариуполя.

Российский диктатор, вероятно, пытался представить свою роль в депортации детей и разрушении Мариуполя как не подпадающую под юрисдикцию международного сообщества, а себя - как находящегося в безопасности от украинских военных.

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"Визит Путина в Мариуполь, вероятно, также имел целью успокоить давний и распространенный в националистической среде страх перед возможным украинским контрнаступлением на юге Украины", - говорится в отчете института.

Темы: ПутинМариупольоккупация
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