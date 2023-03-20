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Сили оборони уразили 4 ЗРК і 10 районів зосередження ворога – зведення

Ольга Глущенко Понеділок, 20 березня 2023, 06:25
Сили оборони уразили 4 ЗРК і 10 районів зосередження ворога – зведення
анк ЗСУ. Фото з Facebook Генштабу

За минулу добу українські захисники вдарили по районах зосередження і військовій техніці ворога, а також відбили майже 70 атак.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Російська федерація продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби наші відбили 69 атак противника на зазначених напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут".

Деталі: Російські окупанти завдали 6 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснили 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької та Запорізької областей. Є загиблі та поранені мирні громадяни, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Також протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Хрінівка, Клюси, Олександрівка і Кам’янська Слобода Чернігівської області; Сопич, Харківка, Старикове, Волфине і Степок на Сумщині та Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Кам’янка, Новомлинськ, Красне Перше,  Дворічна, Западне і Кіндрашівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії у районі населених пунктів Новоселівське, Кремінна та Білогорівка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Веселе, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане та Берестове Харківської області та Новоселівське, Невське, Білогорівка, Сіверськ і Спірне на Луганщині.

На Бахмутському напрямку захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Іванівське, Богданівка та Григорівка. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Костянтинівка, Майорськ, Залізне  та Нью-Йорк Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Кам’янки, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Бердичів та Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Авдіївка, Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське, Побєда, Новомихайлівка, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Вугледар, Велика Новосілка та Нескучне.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали райони 27 населених пунктів.  Серед них: Ольгівське, Чарівне, Новоданилівка та Оріхів Запорізької області, а також Тамарине, Одрадокам’янка, Тягинка, Новотягинка, Понятівка, Садове, Розлив та місто Херсон.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала удару по трьох зенітних ракетних комплексах "Бук-М1-2", 7 ударів – по районах зосередження особового складу окупантів та знищила склад боєприпасів ворога.

У той же час ЗСУ знищили російський БПЛА типу "Зала".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили російський зенітний ракетний комплекс "Тор", 3 райони зосередження особового складу та військової техніки противника та 3 засоби радіоелектронної боротьби окупантів.

Теми: війнаГенштабЗбройні сили
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