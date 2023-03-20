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Силы обороны поразили 4 ЗРК и 10 районов сосредоточения врага – сводка

Ольга ГлущенкоПонедельник, 20 марта 2023, 06:25
Силы обороны поразили 4 ЗРК и 10 районов сосредоточения врага – сводка
Танк ВСУ. Фото из Facebook Генштаба

За минувшие сутки украинские защитники ударили по районам сосредоточения и военной технике врага, а также отбили почти 70 атак.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Российская федерация продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши отбили 69 атак противника на указанных направлениях. Эпицентром боевых действий остается Бахмут".

Детали: Российские оккупанты нанесли 6 ракетных и 13 авиационных ударов, совершили 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой и Запорожской областей. Есть погибшие и раненые мирные граждане, повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Также в течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Хреновка, Клюсы, Александровка и Каменская Слобода Черниговской области; Сопич, Харьковка, Стариково, Волфино и Степок на Сумщине и Красная Заря, Стрелечья, Глубокое, Красное, Старица, Волчанск, Колодязное, Каменка, Новомлинск, Красное Первое, Двуречная, Западное и Кондрашовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Новоселовское, Кременная и Белогоровка. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Веселое, Купянск, Крохмальное, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Невское, Белогоровка, Северск и Спирное на Луганщине.

На Бахмутском направлении защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Ивановское, Богдановка и Григорьевка. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Константиновка, Майорск, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

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На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Бердичева и Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Каменка, Авдеевка, Бердичи, Орловка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Победа, Новомихайловка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Великая Новоселка и Нескучное.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись районы 27 населенных пунктов.  Среди них: Ольговское, Чаривне, Новоданиловка и Орехов Запорожской области, а также Тамарино, Одрадокаменка, Тягинка, Новотягинка, Понятовка, Садовое, Разлив и город Херсон.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удар по трем зенитным ракетным комплексам "Бук-М1-2", 7 ударов - по районам сосредоточения личного состава оккупантов и уничтожила склад боеприпасов врага.

В то же время ВСУ уничтожили российский БПЛА типа "Зала".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили российский зенитный ракетный комплекс "Тор", 3 района сосредоточения личного состава и военной техники противника и 3 средства радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Темы: войнаГенштабВооруженные силы
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