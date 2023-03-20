Жителям Херсонщини окупанти погрожують ув’язненням за відсутність паспорта РФ – штаб
Понеділок, 20 березня 2023, 07:02
На окупованій території Херсонської області загарбники погрожують місцевому населенню незаконним позбавленням волі та насильством за відсутність російських паспортів.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "На Херсонщині російські окупанти погрожують мирним громадянам каральними діями за відсутність російського паспорта.
Зокрема, на блокпостах тимчасово зайнятої території Херсонської області окупанти погрожують місцевому населенню незаконним позбавленням волі та насильницькими діями у разі відсутності російських паспортів при наступній перевірці документів".
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