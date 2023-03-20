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Жителям Херсонщини окупанти погрожують ув’язненням за відсутність паспорта РФ – штаб

Ольга Глущенко Понеділок, 20 березня 2023, 06:02
Жителям Херсонщини окупанти погрожують ув’язненням за відсутність паспорта РФ – штаб
Паспорт РФ, фото РИА Новости

На окупованій території Херсонської області загарбники погрожують місцевому населенню незаконним позбавленням волі та насильством за відсутність російських паспортів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "На Херсонщині російські окупанти погрожують  мирним громадянам каральними діями за відсутність  російського паспорта.

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Зокрема, на блокпостах тимчасово зайнятої території Херсонської області окупанти погрожують місцевому населенню незаконним позбавленням волі та насильницькими діями у разі відсутності російських паспортів при наступній перевірці документів".

Теми: Херсонська областьокупаціяРосія
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