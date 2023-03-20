Жителям Херсонщини окупанти погрожують ув’язненням за відсутність паспорта РФ – штаб

На окупованій території Херсонської області загарбники погрожують місцевому населенню незаконним позбавленням волі та насильством за відсутність російських паспортів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "На Херсонщині російські окупанти погрожують мирним громадянам каральними діями за відсутність російського паспорта.

Зокрема, на блокпостах тимчасово зайнятої території Херсонської області окупанти погрожують місцевому населенню незаконним позбавленням волі та насильницькими діями у разі відсутності російських паспортів при наступній перевірці документів".