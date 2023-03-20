Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Жителям Херсонщины оккупанты угрожают заключением за отсутствие паспорта РФ – штаб

Ольга ГлущенкоПонедельник, 20 марта 2023, 06:02
Жителям Херсонщины оккупанты угрожают заключением за отсутствие паспорта РФ – штаб
Пасспорт РФ, фото РИА Новости

На оккупированной территории Херсонской области захватчики угрожают местному населению незаконным лишением свободы и насилием за отсутствие российских паспортов.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "На Херсонщине российские оккупанты угрожают мирным гражданам карательными действиями за отсутствие российского паспорта.

Реклама:

В частности, на блокпостах временно занятой территории Херсонской области оккупанты угрожают местному населению незаконным лишением свободы и насильственными действиями в случае отсутствия российских паспортов при следующей проверке документов".

Темы: Херсонская областьоккупацияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире, это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 18 погибших и 87 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Херсонская область
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг вблизи Олешек на левом берегу Херсонщины 
Принудительная паспортизация: жителям Чаплинки оккупанты угрожают конфискацией недвижимости
Россияне обстреляли село на Херсонщине: погибла женщина
Последние новости
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире, это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
Все новости...
Реклама: