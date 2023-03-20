Жителям Херсонщины оккупанты угрожают заключением за отсутствие паспорта РФ – штаб

На оккупированной территории Херсонской области захватчики угрожают местному населению незаконным лишением свободы и насилием за отсутствие российских паспортов.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "На Херсонщине российские оккупанты угрожают мирным гражданам карательными действиями за отсутствие российского паспорта.

В частности, на блокпостах временно занятой территории Херсонской области оккупанты угрожают местному населению незаконным лишением свободы и насильственными действиями в случае отсутствия российских паспортов при следующей проверке документов".