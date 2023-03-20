Жителям Херсонщины оккупанты угрожают заключением за отсутствие паспорта РФ – штаб
Понедельник, 20 марта 2023, 07:02
На оккупированной территории Херсонской области захватчики угрожают местному населению незаконным лишением свободы и насилием за отсутствие российских паспортов.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "На Херсонщине российские оккупанты угрожают мирным гражданам карательными действиями за отсутствие российского паспорта.
В частности, на блокпостах временно занятой территории Херсонской области оккупанты угрожают местному населению незаконным лишением свободы и насильственными действиями в случае отсутствия российских паспортов при следующей проверке документов".
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