Захисники знищили за добу 700 окупантів і 16 ББМ ворога
Понеділок, 20 березня 2023, 07:52
За минулу добу Сили оборони знищили 700 загарбників, 9 артилерійських систем, 16 ББМ, 5 танків ворога та іншу техніку росіян.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 165610 (+700) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3537 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6869 (+16) од,
- артилерійських систем – 2577 (+9) од,
- РСЗВ – 507 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 270 (+2) од,
- літаків – 305 (+0) од,
- гелікоптерів – 290 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2160 (+1),
- крилатих ракет ‒ 907 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5416 (+8) од,
- спеціальної техніки ‒ 265 (+3).
"Дані уточнюються", – додають у штабі.
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