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Захисники знищили за добу 700 окупантів і 16 ББМ ворога

Ольга Глущенко Понеділок, 20 березня 2023, 06:52
Захисники знищили за добу 700 окупантів і 16 ББМ ворога
Український захисник на фоні знищеної техніки окупанта. Фото Генштабу ЗСУ

За минулу добу Сили оборони знищили 700 загарбників, 9 артилерійських систем, 16 ББМ, 5 танків ворога та іншу техніку росіян.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 165610 (+700) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3537 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6869 (+16) од,
  • артилерійських систем – 2577 (+9) од,
  • РСЗВ – 507 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 270 (+2) од,
  • літаків – 305 (+0) од,
  • гелікоптерів – 290 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2160 (+1),
  • крилатих ракет ‒ 907 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5416 (+8) од,
  • спеціальної техніки ‒ 265 (+3).

"Дані уточнюються", – додають у штабі.

Теми: війнаГенштаб
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