Защитники уничтожили за сутки 700 оккупантов и 16 ББМ врага
Понедельник, 20 марта 2023, 07:52
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 700 захватчиков, 9 артиллерийских систем, 16 ББМ, 5 танков врага и другую технику россиян.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около165610 (+700) человек ликвидировано,
- танков – 3537 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 6869 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 2577 (+9) ед,
- РСЗО – 5 07 (+0) ед,
- средств ПВО – 270 (+2) ед,
- самолетов – 305 (+0) ед,
- вертолетов – 290 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2160 (+1),
- крылатых ракет – 907 (+0),
- кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5416 (+8) ед,
- специальной техники – 265 (+3).
"Данные уточняются", – добавляют в штабе.
ВИДЕО ДНЯ