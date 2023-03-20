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Защитники уничтожили за сутки 700 оккупантов и 16 ББМ врага

Ольга ГлущенкоПонедельник, 20 марта 2023, 07:52
Защитники уничтожили за сутки 700 оккупантов и 16 ББМ врага
Украинский защитник на фоне уничтоженной техники оккупанта. Фото Генштаба ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 700 захватчиков, 9 артиллерийских систем, 16 ББМ, 5 танков врага и другую технику россиян.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около165610 (+700) человек ликвидировано,
  • танков – 3537 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 6869 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 2577 (+9) ед,
  • РСЗО – 5 07 (+0) ед,
  • средств ПВО – 270 (+2) ед,
  • самолетов – 305 (+0) ед,
  • вертолетов – 290 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2160 (+1),
  • крылатых ракет – 907 (+0),
  • кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5416 (+8) ед,
  • специальной техники – 265 (+3).

"Данные уточняются", – добавляют в штабе.

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Темы: войнаГенштаб
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