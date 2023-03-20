Співробітникам Кремля дали місяць, щоб позбутися iPhone – рос ЗМІ

Співробітники адміністрації президента Росії отримали вказівку до кінця березня замінити телефони iPhone на смартфони інших марок і з іншою операційною системою.

Джерело: російське видання "Коммерсант" із посиланням на джерела

Пряма мова співрозмовника видання: "iPhone – все. Або викинути, або дітям віддати. Це за березень доведеться зробити всім".

Деталі: Таку інформацію довели до чиновників на семінарі для співробітників внутрішньополітичного блоку адміністрації Путіна, який відбувся на початку березня в Підмосков'ї.

За словами джерел видання, вимога відмовитися від iPhone пов'язана з міркуваннями безпеки – у Кремлі вважають, що ці гаджети більшою мірою схильні до злому і шпигунства з боку західних фахівців порівняно з іншими смартфонами.

Співробітникам адміністрації Путіна рекомендували купувати телефони з операційними системами Android, її китайськими аналогами або "Аврора". Остання розроблена російською компанією "Открытая мобильная платформа", "дочкою" ПАТ "Ростелеком".

Джерела видання кажуть, що, можливо, Кремль навіть закупить нові "безпечні" телефони для своїх співробітників, щоб полегшити їм відмову від американської техніки.

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Також повідомляється, що рекомендації позбутися iPhone отримають і чиновники регіональних внутрішньополітичних блоків.

"Коммерсант" зазначає, що в умовний внутрішньополітичний блок АП входять чотири управління: з внутрішньої політики, з громадських проектів, із забезпечення діяльності Держради, з розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та інфраструктури зв'язку.

Співробітники перших трьох управлінь займатимуться кампанією з виборів російського президента-2024, підготовка до якої вже почалася на початку 2023 року.

Також повідомляється, що з кінця минулого року уряд РФ обговорює з учасниками ринку перспективи побудови в Росії суверенної мобільної екосистеми, в основі якої лежатимуть незалежні від західних IT-гігантів технології. ОС "Аврора" розроблялася саме для цього.

Згідно з сайтом проєкту, наразі продаж мобільних пристроїв на цій ОС здійснюється тільки корпоративним і державним замовникам.

Це не перший випадок, коли федеральна влада дає чиновникам рекомендації щодо їхніх електронних комунікацій. Влітку 2022 року російським чиновникам рекомендували відмовитися від використання Zoom на користь вітчизняної Trueconf.