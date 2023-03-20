Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Співробітникам Кремля дали місяць, щоб позбутися iPhone – рос ЗМІ

Ірина БалачукПонеділок, 20 березня 2023, 08:36
Співробітникам Кремля дали місяць, щоб позбутися iPhone – рос ЗМІ
Фото pixabay.com

Співробітники адміністрації президента Росії отримали вказівку до кінця березня замінити телефони iPhone на смартфони інших марок і з іншою операційною системою. 

Джерело: російське видання "Коммерсант" із посиланням на джерела

Пряма мова співрозмовника видання: "iPhone – все. Або викинути, або дітям віддати. Це за березень доведеться зробити всім".

Деталі: Таку інформацію довели до чиновників на семінарі для співробітників внутрішньополітичного блоку адміністрації Путіна, який відбувся на початку березня в Підмосков'ї.

За словами джерел видання, вимога відмовитися від iPhone пов'язана з міркуваннями безпеки – у Кремлі вважають, що ці гаджети більшою мірою схильні до злому і шпигунства з боку західних фахівців порівняно з іншими смартфонами.

Співробітникам адміністрації Путіна рекомендували купувати телефони з операційними системами Android, її китайськими аналогами або "Аврора". Остання розроблена російською компанією "Открытая мобильная платформа", "дочкою" ПАТ "Ростелеком".

Джерела видання кажуть, що, можливо, Кремль навіть закупить нові "безпечні" телефони для своїх співробітників, щоб полегшити їм відмову від американської техніки.

ВІДЕО ДНЯ

Також повідомляється, що рекомендації позбутися iPhone отримають і чиновники регіональних внутрішньополітичних блоків.

"Коммерсант" зазначає, що в умовний внутрішньополітичний блок АП входять чотири управління: з внутрішньої політики, з громадських проектів, із забезпечення діяльності Держради, з розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та інфраструктури зв'язку.

Співробітники перших трьох управлінь займатимуться кампанією з виборів російського президента-2024, підготовка до якої вже почалася на початку 2023 року.

Також повідомляється, що з кінця минулого року уряд РФ обговорює з учасниками ринку перспективи побудови в Росії суверенної мобільної екосистеми, в основі якої лежатимуть незалежні від західних IT-гігантів технології. ОС "Аврора" розроблялася саме для цього.

Згідно з сайтом проєкту, наразі продаж мобільних пристроїв на цій ОС здійснюється тільки корпоративним і державним замовникам.

Це не перший випадок, коли федеральна влада дає чиновникам рекомендації щодо їхніх електронних комунікацій. Влітку 2022 року російським чиновникам рекомендували відмовитися від використання Zoom на користь вітчизняної Trueconf.

Теми: Росіятехнологіїмобільний зв'язок
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Окупанти продають майно у Криму й вивозять свої сім’ї – ГУР

"Мотор Січ" роками продавала авіадвигуни підсанкційним компаніям з Ірану – "Схеми"

Український омбудсмен відповів ООН щодо "порушень" прав російських полонених

Уряд звільнив скандального заступника керівника Держмитниці Черкасського

Брехня в декларації: нардепці-"слузі" оголосили вирок, але звільнили від покарання

Місія ООН заявила про відповідальність "обох сторін" війни за порушення прав в Україні

Усі новини...
Росія
Розвідка Британії: Ситуація з обороною Авдіївки тактично схожа з тим, що відбувається під Бахмутом
Сотні "танкерів-привидів" у Фінській затоці перевозять російську нафту, що загрожує безпеці судноплавства
Жителям Херсонщини окупанти погрожують ув’язненням за відсутність паспорта РФ – штаб
Останні новини
21:43
Ворог намагається взяти Авдіївку в кільце, але вже видихається – Сили оборони
21:26
Глава МЗС Литви: Наша мета - повноправне членство України в НАТО
21:25
Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як керівники вишів десятиліттями сидять на посадах
21:24
Економічні новини 24 березня: Leroy Merlin йде з РФ, "Мотор Січ" торгувала з Іраном
20:57
Справа Сенниченка: колишньому директору ОПЗ призначили заставу в 6 мільйонів
20:56
Суд взяв під варту третього організатора "п’яних вечірок" у Києві
20:55
Австрія арештує Путіна і видасть його Гаазі, якщо він вирішить приїхати
20:54
Сезонний фактор: споживання електроенергії і далі знижуватиметься – "Укренерго"
20:46
відеоЗеленський – бійцям, які дали найкращий результат: Дякую за влучність і вирахувані позиції ворога
20:42
Зеленський звільнив з посади радника міністра Камишіна: радив лише 20 днів
Усі новини...