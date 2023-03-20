Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сотрудникам Кремля дали месяц, чтобы избавиться от iPhone – рос СМИ

Ирина БалачукПонедельник, 20 марта 2023, 08:36
Сотрудникам Кремля дали месяц, чтобы избавиться от iPhone – рос СМИ
Фото pixabay.com

Сотрудники администрации президента России получили указание до конца марта поменять телефоны iPhone на смартфоны других марок и с другой операционной системой. 

Источник: российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники

Прямая речь собеседника издания: "iPhone – всё. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придется сделать всем".

Детали: Такую информацию довели до чиновников на семинаре для сотрудников внутриполитического блока администрации Путина, который прошел в начале марта в Подмосковье.

По словам источников издания, требование отказаться от iPhone связано с соображениями безопасности – в Кремле считают, что эти гаджеты в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных специалистов по сравнению с другими смартфонами.

Сотрудникам администрации Путина рекомендовали приобретать телефоны с операционными системами Android, ее китайскими аналогами или "Аврора". Последняя разработана российской компанией "Открытая мобильная платформа", "дочкой" ПАО "Ростелеком".

Источники издания говорят, что, возможно, Кремль даже закупит новые "безопасные" телефоны для своих сотрудников, чтобы облегчить им отказ от американской техники.

ВИДЕО ДНЯ

Также сообщаемся, что рекомендации избавится от iPhone получат и чиновники региональных внутриполитических блоков.

"Коммерсант" отмечает, что в условный внутриполитический блок АП входят четыре управления: по внутренней политике, по общественным проектам, по обеспечению деятельности Госсовета, по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Сотрудники первых трех управлений будут заниматься кампанией по выборам российского президента-2024, подготовка к которой уже началась в начале 2023 года.

Также сообщается, что с конца прошлого года правительство РФ обсуждает с участниками рынка перспективы построения в России суверенной мобильной экосистемы, в основе которой будут лежать независимые от западных IT-гигантов технологии. ОС "Аврора" разрабатывалась именно в этой логике.

Согласно сайту проекта, на данный момент продажа мобильных устройств на этой ОС осуществляется только корпоративным и государственным заказчикам.

Это не первый случай, когда федеральные власти дают чиновникам рекомендации по поводу их электронных коммуникаций. Летом 2022 года российским чиновникам рекомендовали отказаться от использования Zoom в пользу отечественной Trueconf.

Темы: Росcиятехнологиимобильная связь
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Оккупанты продают имущество в Крыму и вывозят свои семьи – ГУР

"Мотор Сич" годами продавала авиадвигатели подсанкционным компаниям из Ирана – "Схемы"

Украинский омбудсмен ответил ООН на счет "нарушений" прав российских пленных

Правительство уволило скандального замруководителя Гостаможни Черкасского

Ложь в декларации: нардепу-"слуге" объявили приговор, но освободили от наказания

Миссия ООН заявила об ответственности "обеих сторон" войны за нарушение прав в Украине

Все новости...
Росcия
Разведка Британии: Ситуация с обороной Авдеевки тактически схожа с тем, что происходит под Бахмутом
Сотни "танкеров-призраков" в Финском заливе перевозят российскую нефть, угрожая безопасности судоходства
Жителям Херсонщины оккупанты угрожают заключением за отсутствие паспорта РФ – штаб
Последние новости
21:43
Армия РФ пытается взять Авдеевку в кольцо, но уже выдыхается – Силы обороны
21:26
Глава МИД Литвы: Наша цель - полноправное членство Украины в НАТО
21:25
Шкарлет ушел, ректоры – остались. Как руководители вузов десятилетиями сидят на должностях
21:24
Экономические новости 24 марта: Leroy Merlin уходит из РФ, "Мотор Сич" торговала с Ираном
20:57
Дело Сенниченко: бывшему директору ОПЗ назначили залог в 6 миллионов
20:56
Суд взял под стражу третьего организатора "пьяных вечеринок" в Киеве
20:55
Австрия арестует Путина и выдаст его Гааге, если он решит приехать
20:54
Сезонный фактор: потребление электроэнергии и дальше будет снижаться – "Укрэнерго"
20:46
видеоЗеленский – бойцам, которые дали лучший результат: Спасибо за меткость и вычисленные позиции врага
20:42
Зеленский уволил с должности советника министра Камышина: советовал всего 20 дней
Все новости...