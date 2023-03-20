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Сотрудникам Кремля дали месяц, чтобы избавиться от iPhone – рос СМИ

Ирина БалачукПонедельник, 20 марта 2023, 07:36
Сотрудникам Кремля дали месяц, чтобы избавиться от iPhone – рос СМИ
Фото pixabay.com

Сотрудники администрации президента России получили указание до конца марта поменять телефоны iPhone на смартфоны других марок и с другой операционной системой. 

Источник: российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники

Прямая речь собеседника издания: "iPhone – всё. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придется сделать всем".

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Детали: Такую информацию довели до чиновников на семинаре для сотрудников внутриполитического блока администрации Путина, который прошел в начале марта в Подмосковье.

По словам источников издания, требование отказаться от iPhone связано с соображениями безопасности – в Кремле считают, что эти гаджеты в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных специалистов по сравнению с другими смартфонами.

Сотрудникам администрации Путина рекомендовали приобретать телефоны с операционными системами Android, ее китайскими аналогами или "Аврора". Последняя разработана российской компанией "Открытая мобильная платформа", "дочкой" ПАО "Ростелеком".

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Источники издания говорят, что, возможно, Кремль даже закупит новые "безопасные" телефоны для своих сотрудников, чтобы облегчить им отказ от американской техники.

Также сообщаемся, что рекомендации избавится от iPhone получат и чиновники региональных внутриполитических блоков.

"Коммерсант" отмечает, что в условный внутриполитический блок АП входят четыре управления: по внутренней политике, по общественным проектам, по обеспечению деятельности Госсовета, по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Сотрудники первых трех управлений будут заниматься кампанией по выборам российского президента-2024, подготовка к которой уже началась в начале 2023 года.

Также сообщается, что с конца прошлого года правительство РФ обсуждает с участниками рынка перспективы построения в России суверенной мобильной экосистемы, в основе которой будут лежать независимые от западных IT-гигантов технологии. ОС "Аврора" разрабатывалась именно в этой логике.

Согласно сайту проекта, на данный момент продажа мобильных устройств на этой ОС осуществляется только корпоративным и государственным заказчикам.

Это не первый случай, когда федеральные власти дают чиновникам рекомендации по поводу их электронных коммуникаций. Летом 2022 года российским чиновникам рекомендовали отказаться от использования Zoom в пользу отечественной Trueconf.

Темы: Росcиятехнологиимобильная связь
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