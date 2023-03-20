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По всій Україні лунала повітряна тривога, в Білорусі злітав МіГ

Ірина БалачукПонеділок, 20 березня 2023, 10:43
По всій Україні лунала повітряна тривога, в Білорусі злітав МіГ
Скриншот з alerts.in.ua

Вранці 20 березня влада оголошувала повітряну тривогу по всій території України, оскільки у Білорусі піднімали в повітря російський МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал". Небезпека тривала понад 1,5 години.

Джерело: карта тривог, Беларускі Гаюн у Telegram 

Деталі: О 9:09 сирени почали лунати у низці центральних областей та столиці. А за кілька хвилин поширилися на всю територію країни.

Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що о 9:00 з аеродрому Мачулищі злетів МіГ-31К ВКС РФ, який може нести ракети "Кинджал", а о 8:58 з аеродрому "Барановичі" злетів винищувач супроводу.

Оновлено: О 10:41 тривоги почали скасовувати. Небезпека тривала понад 1,5 години. 

О 10:58 "Беларускі Гаюн" повідомив, що в Мачулищах сів МіГ-31К ВКС РФ.

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Теми: повітряна тривогавійнаБілорусь
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