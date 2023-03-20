Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

По всій Україні лунала повітряна тривога, в Білорусі злітав МіГ

Ірина БалачукПонеділок, 20 березня 2023, 09:43
По всій Україні лунала повітряна тривога, в Білорусі злітав МіГ
Скриншот з alerts.in.ua

Вранці 20 березня влада оголошувала повітряну тривогу по всій території України, оскільки у Білорусі піднімали в повітря російський МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал". Небезпека тривала понад 1,5 години.

Джерело: карта тривог, Беларускі Гаюн у Telegram 

Деталі: О 9:09 сирени почали лунати у низці центральних областей та столиці. А за кілька хвилин поширилися на всю територію країни.

Реклама:

Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що о 9:00 з аеродрому Мачулищі злетів МіГ-31К ВКС РФ, який може нести ракети "Кинджал", а о 8:58 з аеродрому "Барановичі" злетів винищувач супроводу.

Оновлено: О 10:41 тривоги почали скасовувати. Небезпека тривала понад 1,5 години. 

ВІДЕО ДНЯ

О 10:58 "Беларускі Гаюн" повідомив, що в Мачулищах сів МіГ-31К ВКС РФ.

Теми: повітряна тривогавійнаБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
повітряна тривога
Доступ до укриттів в освітянських закладах Києва буде цілодобовим – Кличко
Україною ширилася тривога через загрозу балістики та авіації
По всій Україні була оголошена повітряна тривога
Останні новини
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
Усі новини...
Реклама: