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По всей Украине звучала воздушная тревога, в Беларуси взлетал МиГ

Ирина БалачукПонедельник, 20 марта 2023, 10:43
По всей Украине звучала воздушная тревога, в Беларуси взлетал МиГ
Скриншот из alerts.in.ua

Утром 20 марта власти объявляли воздушную тревогу по всей территории Украины, поскольку в Беларуси поднимали в воздух российский МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал". Опасность продолжалась более 1,5 часа.

Источник: карта тревог, Беларускі Гаюн в Telegram 

Детали: В 9:09 сирены начали звучать в ряде центральных областей и столице. А через несколько минут распространились на всю территорию страны.

Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что в 9:00 с аэродрома Мачулище взлетел МиГ-31К ВКС РФ, который может нести ракеты "Кинжал", а в 8:58 с аэродрома "Барановичи" взлетел истребитель сопровождения.

Обновлено: В 10:41 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась более 1,5 часа.

В 10:58 "Беларускі Гаюн" сообщил, что в Мачулищах сел МиГ-31К ВКС РФ.

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Темы: воздушная тревогавойнаБеларусь
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