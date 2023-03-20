Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

По всей Украине звучала воздушная тревога, в Беларуси взлетал МиГ

Ирина БалачукПонедельник, 20 марта 2023, 09:43
По всей Украине звучала воздушная тревога, в Беларуси взлетал МиГ
Скриншот из alerts.in.ua

Утром 20 марта власти объявляли воздушную тревогу по всей территории Украины, поскольку в Беларуси поднимали в воздух российский МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал". Опасность продолжалась более 1,5 часа.

Источник: карта тревог, Беларускі Гаюн в Telegram 

Детали: В 9:09 сирены начали звучать в ряде центральных областей и столице. А через несколько минут распространились на всю территорию страны.

Реклама:

Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что в 9:00 с аэродрома Мачулище взлетел МиГ-31К ВКС РФ, который может нести ракеты "Кинжал", а в 8:58 с аэродрома "Барановичи" взлетел истребитель сопровождения.

Обновлено: В 10:41 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась более 1,5 часа.

ВИДЕО ДНЯ

В 10:58 "Беларускі Гаюн" сообщил, что в Мачулищах сел МиГ-31К ВКС РФ.

Темы: воздушная тревогавойнаБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире, это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 18 погибших и 87 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
воздушная тревога
Из-за ракетной опасности в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога
По всей Украине была воздушная тревога из-за запуска врагом крылатых ракет
Группа крылатых ракет двигалась по Украине
Последние новости
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире, это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
Все новости...
Реклама: