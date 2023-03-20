По всей Украине звучала воздушная тревога, в Беларуси взлетал МиГ

Утром 20 марта власти объявляли воздушную тревогу по всей территории Украины, поскольку в Беларуси поднимали в воздух российский МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал". Опасность продолжалась более 1,5 часа.

Источник: карта тревог, Беларускі Гаюн в Telegram

Детали: В 9:09 сирены начали звучать в ряде центральных областей и столице. А через несколько минут распространились на всю территорию страны.

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Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что в 9:00 с аэродрома Мачулище взлетел МиГ-31К ВКС РФ, который может нести ракеты "Кинжал", а в 8:58 с аэродрома "Барановичи" взлетел истребитель сопровождения.

Обновлено: В 10:41 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась более 1,5 часа.

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В 10:58 "Беларускі Гаюн" сообщил, что в Мачулищах сел МиГ-31К ВКС РФ.