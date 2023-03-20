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ДТП із нардепом-"слугою": драгер показав, що водій був тверезим

Валентина РоманенкоПонеділок, 20 березня 2023, 09:35
ДТП із нардепом-слугою: драгер показав, що водій був тверезим
Володимир Гевко. фото з його Facebook

Державне бюро розслідувань розслідує смертельне ДТП на Львівщині за участі народного депутата від "Слуги народу" Володимира Гевка.

Джерело: пресслужба ДБР у коментарі УП

Деталі: Попередньо співробітники Бюро встановили, що 19 березня увечері на автодорозі сполученням "Тернопіль - Львів - Рава-Руська", у селищі Золочівського району Львівської області, автомобіль за кермом якого був народний депутат, збив пішохода.

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Інцидент відбувся за межами нерегульованого пішохідного переходу. Від отриманих травм потерпілий помер.

Згідно з освідуванням на пристрої "Драгер" водій був тверезим.

Зараз вирішується питання щодо порушення кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого).

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Що передувало: 19 березня народний депутат від "Слуги народу" Володимир Гевко повідомив, що став учасником ДТП, внаслідок якої загинула людина. Нардеп запевнив, що з перших хвилин ДТП співпрацює зі слідством. Гевко також приніс співчуття й вибачення близьким загиблого.

Теми: Слуга народуДТПДБРЛьвівщина
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