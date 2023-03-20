ДТП с нардепом-"слугой": драгер показал, что водитель был трезв

Владимир Гевко. фото из его Facebook

Государственное бюро расследований расследует смертельное ДТП на Львовщине с участием народного депутата от "Слуги народа" Владимира Гевко.

Источник: пресс-служба ГБР в комментарии УП

Детали: Предварительно сотрудники Бюро установили, что 19 марта вечером на автодороге сообщением "Тернополь - Львов - Рава-Русская", в поселке Золочевского района Львовской области, автомобиль за рулем которого был народный депутат, сбил пешехода.

Инцидент произошел за пределами нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных травм пострадавший скончался.

Согласно освидетельствованию на устройстве "Драгер" водитель был трезвым.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного производства, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего).

Что предшествовало: 19 марта народный депутат от "Слуги народа" Владимир Гевко сообщил, что стал участником ДТП, в результате которого погиб человек. Нардеп заверил, что с первых минут ДТП сотрудничает со следствием. Гевко также принес соболезнования и извинения близким погибшего.