ДТП с нардепом-"слугой": драгер показал, что водитель был трезв

Владимир Гевко. фото из его Facebook

Государственное бюро расследований расследует смертельное ДТП на Львовщине с участием народного депутата от "Слуги народа" Владимира Гевко.

Источник: пресс-служба ГБР в комментарии УП

Детали: Предварительно сотрудники Бюро установили, что 19 марта вечером на автодороге сообщением "Тернополь - Львов - Рава-Русская", в поселке Золочевского района Львовской области, автомобиль за рулем которого был народный депутат, сбил пешехода.

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Инцидент произошел за пределами нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных травм пострадавший скончался.

Согласно освидетельствованию на устройстве "Драгер" водитель был трезвым.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного производства, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего).

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Что предшествовало: 19 марта народный депутат от "Слуги народа" Владимир Гевко сообщил, что стал участником ДТП, в результате которого погиб человек. Нардеп заверил, что с первых минут ДТП сотрудничает со следствием. Гевко также принес соболезнования и извинения близким погибшего.