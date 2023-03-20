Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Маріуполі хтось вигукнув Путіну: "Це все неправда. Це все напоказ"

Альона Мазуренко Понеділок, 20 березня 2023, 10:44
У Маріуполі хтось вигукнув Путіну: Це все неправда. Це все напоказ
скриншот

Під час візиту російського диктатора Володимира Путіна в окупований Маріуполь та його спілкування з нібито місцевими жителями хтось вигукнув: "Це все неправда. Це все напоказ". 

Джерело: сайт Кремля, Meduza

Деталі: Це трапилося, коли Путін зупинився на подвір'ї одного з нашвидкоруч побудованого у Маріуполі будинку.

Прес-служба Кремля пише, що "у мікрорайоні Невський Путін поспілкувався з жителями Маріуполя".

Під час спілкування хтось вигукнув, що все, що відбувається, - неправда.

Фрагмент потрапив на відео, яке опублікували на сайті Кремля, його також розмістили багато телеграм-каналів.

На відеозаписі під час цієї зустрічі чутно, як хтось з боку кричить в сторону Путіна і його свити: "Це все неправда! Це все напоказ!". Після чого супроводжуючі російського президента почали озиратися на всі боки.

ВІДЕО ДНЯ

У цей момент на відео, яке знімали пропагандисти Кремля, Путін запитував у нібито "місцевих жителів", чи їм усе подобається і чи живуть вони у цьому будинку. 

Попри крик на фоні, "місцеві" ствердно кивали і підтверджували, що "живуть тут".

Нагадаємо: 

  • Президент Росії нібито прилетів до окупованого Маріуполя з Криму в ніч на 19 березня. 

Теми: ПутінМаріупольокупаціявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Окупанти продають майно у Криму й вивозять свої сім’ї – ГУР

"Мотор Січ" роками продавала авіадвигуни підсанкційним компаніям з Ірану – "Схеми"

Український омбудсмен відповів ООН щодо "порушень" прав російських полонених

Уряд звільнив скандального заступника керівника Держмитниці Черкасського

Брехня в декларації: нардепці-"слузі" оголосили вирок, але звільнили від покарання

Місія ООН заявила про відповідальність "обох сторін" війни за порушення прав в Україні

Усі новини...
Путін
Президент Сербії розкритикував рішення суду видати ордер на арешт Путіна
Медведєв пригрозив ударом гіперзвуковою ракетою "Онікс" по суду в Гаазі
Аналітики пояснили, що Путін хотів показати візитом в окупований Маріуполь
Останні новини
21:25
Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як керівники вишів десятиліттями сидять на посадах
20:57
Справа Сенниченка: колишньому директору ОПЗ призначили заставу в 6 мільйонів
20:56
Суд взяв під варту третього організатора "п’яних вечірок" у Києві
20:55
Австрія арештує Путіна і видасть його Гаазі, якщо він вирішить приїхати
20:54
Сезонний фактор: споживання електроенергії і далі знижуватиметься – "Укренерго"
20:46
відеоЗеленський – бійцям, які дали найкращий результат: Дякую за влучність і вирахувані позиції ворога
20:42
Зеленський звільнив з посади радника міністра Камишіна: радив лише 20 днів
20:23
До проєкту спільного виробництва снарядів для України залучені вже 20 країн – Кулеба
20:15
Окупанти продають майно у Криму й вивозять свої сім’ї – ГУР
19:48
"Мотор Січ" роками продавала авіадвигуни підсанкційним компаніям з Ірану – "Схеми"
Усі новини...