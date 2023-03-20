У Маріуполі хтось вигукнув Путіну: "Це все неправда. Це все напоказ"

Під час візиту російського диктатора Володимира Путіна в окупований Маріуполь та його спілкування з нібито місцевими жителями хтось вигукнув: "Це все неправда. Це все напоказ".

Джерело: сайт Кремля, Meduza

Деталі: Це трапилося, коли Путін зупинився на подвір'ї одного з нашвидкоруч побудованого у Маріуполі будинку.

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Прес-служба Кремля пише, що "у мікрорайоні Невський Путін поспілкувався з жителями Маріуполя".

Під час спілкування хтось вигукнув, що все, що відбувається, - неправда.

Фрагмент потрапив на відео, яке опублікували на сайті Кремля, його також розмістили багато телеграм-каналів.

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На відеозаписі під час цієї зустрічі чутно, як хтось з боку кричить в сторону Путіна і його свити: "Це все неправда! Це все напоказ!". Після чого супроводжуючі російського президента почали озиратися на всі боки.

У цей момент на відео, яке знімали пропагандисти Кремля, Путін запитував у нібито "місцевих жителів", чи їм усе подобається і чи живуть вони у цьому будинку.

Попри крик на фоні, "місцеві" ствердно кивали і підтверджували, що "живуть тут".

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