Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Мариуполе кто-то крикнул Путину: "Это все неправда. Это все напоказ"

Алена МазуренкоПонедельник, 20 марта 2023, 10:44
В Мариуполе кто-то крикнул Путину: Это все неправда. Это все напоказ
скриншот

Во время визита российского диктатора Владимира Путина в оккупированный Мариуполь и его общения с якобы местными жителями кто-то воскликнул: "Это все неправда. Это все напоказ".

Источник: сайт Кремля, Meduza

Детали: Это случилось, когда Путин якобы остановился во дворе одного из наскоро построенных в Мариуполе домов.

Пресс-служба Кремля пишет, что "в микрорайоне Невский Путин пообщался с жителями Мариуполя".

Во время общения кто-то воскликнул, что все происходящее - неправда.

Фрагмент попал на видео, которое опубликовали на сайте Кремля, его также разместили многие телеграм-каналы.

На видеозаписи во время этой встречи слышно, как кто-то кричит: "Это все неправда! Это все напоказ!" После чего сопровождающие российского президента начали оглядываться по сторонам.

ВИДЕО ДНЯ

В этот момент на видео, которое снимали пропагандисты Кремля, Путин спрашивал у якобы "местных жителей", все ли им нравится и живут ли они в этом доме.

Несмотря на крик на фоне, "местные" утвердительно кивали и подтверждали, что "живут здесь".

Напомним:

  • Президент России якобы прилетел в оккупированный Мариуполь из Крыма в ночь на 19 марта.

Темы: ПутинМариупольоккупациявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Оккупанты продают имущество в Крыму и вывозят свои семьи – ГУР

"Мотор Сич" годами продавала авиадвигатели подсанкционным компаниям из Ирана – "Схемы"

Украинский омбудсмен ответил ООН на счет "нарушений" прав российских пленных

Правительство уволило скандального замруководителя Гостаможни Черкасского

Ложь в декларации: нардепу-"слуге" объявили приговор, но освободили от наказания

Миссия ООН заявила об ответственности "обеих сторон" войны за нарушение прав в Украине

Все новости...
Путин
Президент Сербии раскритиковал решение суда выдать ордер на арест Путина
Медведев пригрозил ударом гиперзвуковой ракетой "Оникс" по суду в Гааге
Аналитики объяснили, что Путин хотел показать визитом в оккупированный Мариуполь
Последние новости
22:03
Кулеба: ЮАР не сможет проигнорировать ордер на арест Путина
21:43
Армия РФ пытается взять Авдеевку в кольцо, но уже выдыхается – Силы обороны
21:26
Глава МИД Литвы: Наша цель - полноправное членство Украины в НАТО
21:25
Шкарлет ушел, ректоры – остались. Как руководители вузов десятилетиями сидят на должностях
21:24
Экономические новости 24 марта: Leroy Merlin уходит из РФ, "Мотор Сич" торговала с Ираном
20:57
Дело Сенниченко: бывшему директору ОПЗ назначили залог в 6 миллионов
20:56
Суд взял под стражу третьего организатора "пьяных вечеринок" в Киеве
20:55
Австрия арестует Путина и выдаст его Гааге, если он решит приехать
20:54
Сезонный фактор: потребление электроэнергии и дальше будет снижаться – "Укрэнерго"
20:46
видеоЗеленский – бойцам, которые дали лучший результат: Спасибо за меткость и вычисленные позиции врага
Все новости...