В Мариуполе кто-то крикнул Путину: "Это все неправда. Это все напоказ"

Во время визита российского диктатора Владимира Путина в оккупированный Мариуполь и его общения с якобы местными жителями кто-то воскликнул: "Это все неправда. Это все напоказ".

Источник: сайт Кремля, Meduza

Детали: Это случилось, когда Путин якобы остановился во дворе одного из наскоро построенных в Мариуполе домов.

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Пресс-служба Кремля пишет, что "в микрорайоне Невский Путин пообщался с жителями Мариуполя".

Во время общения кто-то воскликнул, что все происходящее - неправда.

Фрагмент попал на видео, которое опубликовали на сайте Кремля, его также разместили многие телеграм-каналы.

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На видеозаписи во время этой встречи слышно, как кто-то кричит: "Это все неправда! Это все напоказ!" После чего сопровождающие российского президента начали оглядываться по сторонам.

В этот момент на видео, которое снимали пропагандисты Кремля, Путин спрашивал у якобы "местных жителей", все ли им нравится и живут ли они в этом доме.

Несмотря на крик на фоне, "местные" утвердительно кивали и подтверждали, что "живут здесь".

Напомним: