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СБУ знайшла в Україні підпільні осередки "компартії більшовиків"

Валентина РоманенкоПонеділок, 20 березня 2023, 09:59
СБУ знайшла в Україні підпільні осередки компартії більшовиків
фото СБУ

Служба безпеки України заявляє про викриття у Києві та ще шістьох регіонах нашої держави підпільних осередків так званої "комуністичної партії радянського союзу".

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Це підконтрольна ФСБ російська організація, яка бере активну участь у проведенні підривної діяльності проти України.

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Після повномасштабного вторгнення організатори об’єднання намагались створити в нашій державі розгалужену мережу власних "обкомів".

Їхні "активісти" мали закликати до масової підтримки російських окупантів та облаштовувати "комендатури" для збору розвідданих та підготовки ворожих диверсій.

До власних осередків агітували приєднуватись місцевих жителів, у тому числі колишніх та діючих військових, які розпочинали службу за часів СРСР".

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Деталі: Спецслужба встановила, що прокремлівську організацію очолює Юрій Щіпков – керівник "центрального комітету більшовиків", який перебуває у Москві.

За його вказівкою було створено підпільні "філії" об’єднання у Києві, а також Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій та Чернігівській областях.

До їх функціонування ворог залучив більше ніж 45 осіб, які використовували власні оселі для конспіративних зустрічей учасників ворожого підпілля та планування підривних заходів.

Вказівки на проведення злочинних дій отримували безпосередньо від очільника московського "ЦК" через спеціально створений анонімний Телеграм-канал.

СБУ стверджує, що завдяки оперативному втручанню жоден із ворожих планів щодо підривної діяльності не був втілений у життя.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили:

  • російські паспорти;
  • незареєстровану зброю та боєприпаси;
  • мобільні телефони із доказами листування з російським "куратором";
  • прокремлівські агітаційні матеріали.
 

За матеріалами СБУ одному з організаторів об’єднання повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 109 (розповсюдження матеріалів із публічними закликами до насильницького захоплення державної влади);

ст. 436 (публічні заклики до розв’язання воєнного конфлікту).

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших причетних.

Теми: СБУвійна
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