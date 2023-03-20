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СБУ нашла в Украине подпольные ячейки "компартии большевиков"

Валентина РоманенкоПонедельник, 20 марта 2023, 10:59
СБУ нашла в Украине подпольные ячейки компартии большевиков
фото СБУ

Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении в Киеве и еще шести регионах нашего государства подпольных ячеек так называемой "коммунистической партии советского союза".

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Это подконтрольная ФСБ российская организация, которая активно участвует в проведении подрывной деятельности против Украины.

После полномасштабного вторжения организаторы объединения пытались создать в нашем государстве разветвленную сеть собственных "обкомов".

Их "активисты" должны были призывать к массовой поддержке российских оккупантов и обустраивать "комендатуры" для сбора разведданных и подготовки вражеских диверсий.

Присоединяться к ячейкам агитировали местных жителей, в том числе бывших и действующих военных, которые начинали службу во времена СССР".

 

Детали: Спецслужба установила, что прокремлевскую организацию возглавляет Юрий Щипков - руководитель "центрального комитета большевиков", который находится в Москве.

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По его указанию были созданы подпольные "филиалы" объединения в Киеве, а также Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой и Черниговской областях.

К их функционированию враг привлек более 45 человек, которые использовали собственные дома для конспиративных встреч участников вражеского подполья и планирования подрывных мероприятий.

Указания на проведение преступных действий получали непосредственно от главы московского "ЦК" через специально созданный анонимный Телеграмм-канал.

СБУ утверждает, что благодаря оперативному вмешательству ни один из вражеских планов по подрывной деятельности не был воплощен в жизнь.

Во время обысков по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили:

  • российские паспорта;
  • незарегистрированное оружие и боеприпасы;
  • мобильные телефоны с доказательствами переписки с российским "куратором";
  • прокремлевские агитационные материалы.
 

По материалам СБУ одному из организаторов объединения сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 109 (распространение материалов с публичными призывами к насильственному захвату государственной власти);

ст. 436 (публичные призывы к развязыванию военного конфликта).

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других причастных.

Темы: СБУвойна
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