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Президент Сербії розкритикував рішення суду видати ордер на арешт Путіна

Понеділок, 20 березня 2023, 11:32

Ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС), матиме негативні наслідки й тільки продовжить війну в Україні.

Про це заявив президент Сербії Александар Вучич, пише "Європейська правда" з посиланням на сербське видання Novosti.

Вучич заявив, що рішення МКС у політичному плані означає небажання говорити про мир і про переговори.

"Моє питання в тому, що тепер, коли йому пред'явлені звинувачення в найстрашніших воєнних злочинах, з ким ви збираєтеся говорити?" - сказав він.

Вучич також сказав, що не можна порівнювати Путіна і колишнього сербського лідера Слободана Мілошевича, якого було засуджено у Гаазі.

"Немає сумнівів, що мета тих, хто це зробив, - ускладнити комунікацію президента Росії, ще більше ускладнити економічне становище Росії... Що стосується арешту, не гнівайтеся, але це безглузде питання, тому що вам зрозуміло, що поки йде війна, Путін не приїде до Сербії. А що стосується арештів, то я не заарештував навіть тих, кого вимагав спеціальний трибунал", - сказав він.

Нагадаємо, головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан у понеділок звернеться з проханням про виділення додаткових коштів для розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Детально про те, що означає це рішення МКС, дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" та читайте у статті Суд замість трибуналу? Що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо.

Теми: СербіяПутін
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