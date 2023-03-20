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Президент Сербии раскритиковал решение суда выдать ордер на арест Путина

Понедельник, 20 марта 2023, 10:32

Ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом (МУС), будет иметь негативные последствия и только продлит войну в Украине.

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, пишет "Европейская правда" со ссылкой на сербское издание Novosti.

Вучич заявил, что решение МУС в политическом плане означает нежелание говорить о мире и о переговорах.

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"Мой вопрос в том, что теперь, когда ему предъявлены обвинения в страшных военных преступлениях, с кем вы собираетесь говорить?" - спросил он.

Вучич также сказал, что нельзя сравнивать Путина и бывшего сербского лидера Слободана Милошевича, который был осужден в Гааге.

"Нет сомнений, что цель тех, кто это сделал, - усложнить коммуникацию президента России, еще больше осложнить экономическое положение России... Что касается ареста, не сердитесь, но это бессмысленный вопрос, потому что вам понятно, что пока идет война, Путин не приедет в Сербию. А что касается арестов, то я не арестовал даже тех, кого требовал специальный трибунал", - сказал он.

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Напомним, главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан в понедельник обратится с просьбой о выделении дополнительных средств для расследования военных преступлений России в Украине.

Подробно о том, что означает это решение МУС, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды и читайте в статье Суд вместо трибунала? Что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого мало.

Темы: СербияПутин
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