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При Міноборони створюють антикорупційну раду: українців закликають проголосувати

Валентина РоманенкоПонеділок, 20 березня 2023, 11:43
При Міноборони створюють антикорупційну раду: українців закликають проголосувати
Міноборони. фото з сайту "АрміяInform"

Склад антикорупційної ради при МОУ українці обиратимуть 24 березня на загальнонаціональному голосуванні з-поміж 29 кандидатів.

Джерело: пресслужба Міноборони

Деталі: З метою організації діяльності громадської антикорупційної ради при МОУ на платформі Національного агентства з питань запобігання корупції пройде відкрите загальнонаціональне онлайн голосування, за результатами якого з-поміж 29 кандидатів буде обрано 15 членів ради строком на один рік.

Проголосувати можна буде у п‘ятницю 24 березня з 8:00 до 20:00. Посилання на платформу НАЗК для голосування буде оприлюднено протягом доби.

Для участі у конкурсі до складу антикорради при Міноборони попередньо було подано заявки від 53 кандидатів. Вичерпний перелік документів, визначених положенням про громадську антикорупційну раду при Міністерстві оборони України, надали 29 претендентів.

З інформацією про всіх претендентів, які братимуть участь у "виборах", можна ознайомитися за посиланням.

Наголошується, що у процедурі відкритого онлайн голосування за кандидатів до громадської антикорупційної ради можуть брати участь всі громадяни України.

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Оголошення про результати рейтингового інтернет-голосування із зазначенням кількості голосів, поданих за кожного кандидата, та склад антикорупційної ради буде розміщено на офіційному вебсайті Міноборони.

Дослівно: "Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України створюється для активнішої участі громадськості у забезпеченні оцінки корупційних ризиків у Міноборони та формування відповідних антикорупційних заходів.

Міністерство оборони закликає всіх громадян України взяти активну участь у формуванні складу громадської антикорупційної ради при МОУ і проголосувати за обраного вами кандидата".

Нагадаємо: Останнім часом великий резонанс викликало викриття корупційних схем у Міноборони, зокрема із завищеними цінами на закупівлю продуктів.

За словами сіністра Олексія Резнікова, створювана громадська антикорупційна рада буде наділена вичерпним переліком інструментів, яких достатньо, щоб унеможливити будь-які корупційні прояви.

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Теми: Мінобороникорупція
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