Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

При Минобороны создают антикоррупционный совет: украинцев призывают проголосовать

Валентина РоманенкоПонедельник, 20 марта 2023, 10:43
При Минобороны создают антикоррупционный совет: украинцев призывают проголосовать
Минобороны. фото с сайта "АрміяInform"

Состав антикоррупционного совета при МОУ украинцы будут выбирать 24 марта на общенациональном голосовании из 29 кандидатов.

Источник: пресс-служба Минобороны

Детали: С целью организации деятельности общественного антикоррупционного совета при МОУ на платформе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции пройдет открытое общенациональное онлайн голосование, по результатам которого из 29 кандидатов будут избраны 15 членов совета сроком на один год.

Реклама:

Проголосовать можно будет в пятницу 24 марта с 8:00 до 20:00. Ссылка на платформу НАПК для голосования будет обнародована в течение суток.

Для участия в конкурсе в состав антисовета при Минобороны предварительно были поданы заявки от 53 кандидатов. Исчерпывающий перечень документов, определенных положением об общественном антикоррупционном совете при Министерстве обороны Украины, предоставили 29 претендентов.

С информацией обо всех претендентах, которые будут участвовать в "выборах", можно ознакомиться по ссылке.

ВИДЕО ДНЯ

Отмечается, что в процедуре открытого онлайн голосования за кандидатов в общественный антикоррупционный совет могут участвовать все граждане Украины.

Объявление о результатах рейтингового интернет-голосования с указанием количества голосов, поданных за каждого кандидата, и состав антикоррупционного совета будут размещены на официальном веб-сайте Минобороны.

Дословно: "Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины создается для активного участия общественности в обеспечении оценки коррупционных рисков в Минобороны и формирования соответствующих антикоррупционных мероприятий.

Министерство обороны призывает всех граждан Украины принять активное участие в формировании состава общественного антикоррупционного совета при МОУ и проголосовать за выбранного вами кандидата".

Напомним: В последнее время большой резонанс вызвало разоблачение коррупционных схем в Минобороны, в частности с завышенными ценами на закупку продуктов.

По словам синистра Алексея Резникова, создаваемый общественный антикоррупционный совет будет наделен исчерпывающим перечнем инструментов, которых достаточно, чтобы исключить любые коррупционные проявления.

Читайте также: От вертолетов в Мексике до столовой в Константиновке. Что скрывают силовики по громким делам о коррупции в Минобороны

Темы: Минобороныкоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире, это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 18 погибших и 87 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Минобороны
В Минобороны призвали СМИ не распространять дискредитационные тексты о закупке гаубиц
Оккупанты держат в яме и почти не кормят своих военных, которые отказались идти в бой − Маляр
Делки хотели продать танковые двигатели для ВСУ втрое дороже рыночной стоимости - СБУ
Последние новости
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире, это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
Все новости...
Реклама: