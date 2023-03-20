При Минобороны создают антикоррупционный совет: украинцев призывают проголосовать

Состав антикоррупционного совета при МОУ украинцы будут выбирать 24 марта на общенациональном голосовании из 29 кандидатов.

Источник: пресс-служба Минобороны

Детали: С целью организации деятельности общественного антикоррупционного совета при МОУ на платформе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции пройдет открытое общенациональное онлайн голосование, по результатам которого из 29 кандидатов будут избраны 15 членов совета сроком на один год.

Проголосовать можно будет в пятницу 24 марта с 8:00 до 20:00. Ссылка на платформу НАПК для голосования будет обнародована в течение суток.

Для участия в конкурсе в состав антисовета при Минобороны предварительно были поданы заявки от 53 кандидатов. Исчерпывающий перечень документов, определенных положением об общественном антикоррупционном совете при Министерстве обороны Украины, предоставили 29 претендентов.

С информацией обо всех претендентах, которые будут участвовать в "выборах", можно ознакомиться по ссылке.

Отмечается, что в процедуре открытого онлайн голосования за кандидатов в общественный антикоррупционный совет могут участвовать все граждане Украины.

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Объявление о результатах рейтингового интернет-голосования с указанием количества голосов, поданных за каждого кандидата, и состав антикоррупционного совета будут размещены на официальном веб-сайте Минобороны.

Дословно: "Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины создается для активного участия общественности в обеспечении оценки коррупционных рисков в Минобороны и формирования соответствующих антикоррупционных мероприятий.

Министерство обороны призывает всех граждан Украины принять активное участие в формировании состава общественного антикоррупционного совета при МОУ и проголосовать за выбранного вами кандидата".

Напомним: В последнее время большой резонанс вызвало разоблачение коррупционных схем в Минобороны, в частности с завышенными ценами на закупку продуктов.

По словам синистра Алексея Резникова, создаваемый общественный антикоррупционный совет будет наделен исчерпывающим перечнем инструментов, которых достаточно, чтобы исключить любые коррупционные проявления.

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