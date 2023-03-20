Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кремлі заявляють, що Путін не прийняв близько до серця ордер МКС на свій арешт

Станіслав ПогоріловПонеділок, 20 березня 2023, 12:08
У Кремлі заявляють, що Путін не прийняв близько до серця ордер МКС на свій арешт
Володимир Путін, фото: Getty Images

Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков прокоментував видачу ордера на арешт Володимира Путіна Міжнародним кримінальним судом, за його словами, це ще один ворожий прояв в бік Росії.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Пєскова: "Ми спостерігаємо таку кількість відверто ворожих проявів щодо і нашої країни, і нашого президента у світі, що, звісно, ми це фіксуємо, але якщо кожний із цих проявів ворожих брати близько до серця, напевно, нічого доброго не вийде".

Деталі: За словами прессекретаря президента РФ, найголовніше, що продовжує працювати сам Володимир Путін.

Що було раніше:

  • 17 березня Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.
  • Україна не є учасницею Римського статуту – міжнародної угоди, на основі якої був заснований та діє Міжнародний кримінальний суд. Однак Україна дала Міжнародному кримінальному суду право розслідувати злочини на своїй території.  
  • Учасницями Римського статуту є 123 держави, серед яких у тому числі – держави Південної Америки та близько половини держав Африки, відтак формально вони мають зважати на видані МКС ордери.
  • Не підписали і не ратифікували статут, серед інших, Китай, Індія, Білорусь, Туреччина, Казахстан. Росія, як і США, підписувала статут, але згодом відкликала свій підпис.

Теми: ПутінсудвійнаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Окупанти продають майно у Криму й вивозять свої сім’ї – ГУР

"Мотор Січ" роками продавала авіадвигуни підсанкційним компаніям з Ірану – "Схеми"

Український омбудсмен відповів ООН щодо "порушень" прав російських полонених

Уряд звільнив скандального заступника керівника Держмитниці Черкасського

Брехня в декларації: нардепці-"слузі" оголосили вирок, але звільнили від покарання

Місія ООН заявила про відповідальність "обох сторін" війни за порушення прав в Україні

Усі новини...
Путін
Сі Цзіньпін прилетів у Москву на зустріч з Путіним
Президент Сербії розкритикував рішення суду видати ордер на арешт Путіна
У Маріуполі хтось вигукнув Путіну: "Це все неправда. Це все напоказ"
Останні новини
21:43
Ворог намагається взяти Авдіївку в кільце, але вже видихається – Сили оборони
21:26
Глава МЗС Литви: Наша мета - повноправне членство України в НАТО
21:25
Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як керівники вишів десятиліттями сидять на посадах
21:24
Економічні новини 24 березня: Leroy Merlin йде з РФ, "Мотор Січ" торгувала з Іраном
20:57
Справа Сенниченка: колишньому директору ОПЗ призначили заставу в 6 мільйонів
20:56
Суд взяв під варту третього організатора "п’яних вечірок" у Києві
20:55
Австрія арештує Путіна і видасть його Гаазі, якщо він вирішить приїхати
20:54
Сезонний фактор: споживання електроенергії і далі знижуватиметься – "Укренерго"
20:46
відеоЗеленський – бійцям, які дали найкращий результат: Дякую за влучність і вирахувані позиції ворога
20:42
Зеленський звільнив з посади радника міністра Камишіна: радив лише 20 днів
Усі новини...