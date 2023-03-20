У Кремлі заявляють, що Путін не прийняв близько до серця ордер МКС на свій арешт

Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков прокоментував видачу ордера на арешт Володимира Путіна Міжнародним кримінальним судом, за його словами, це ще один ворожий прояв в бік Росії.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Пєскова: "Ми спостерігаємо таку кількість відверто ворожих проявів щодо і нашої країни, і нашого президента у світі, що, звісно, ми це фіксуємо, але якщо кожний із цих проявів ворожих брати близько до серця, напевно, нічого доброго не вийде".

Деталі: За словами прессекретаря президента РФ, найголовніше, що продовжує працювати сам Володимир Путін.

Що було раніше: