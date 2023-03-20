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У Кремлі заявляють, що Путін не прийняв близько до серця ордер МКС на свій арешт

Станіслав ПогоріловПонеділок, 20 березня 2023, 11:08
У Кремлі заявляють, що Путін не прийняв близько до серця ордер МКС на свій арешт
Володимир Путін, фото: Getty Images

Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков прокоментував видачу ордера на арешт Володимира Путіна Міжнародним кримінальним судом, за його словами, це ще один ворожий прояв в бік Росії.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Пєскова: "Ми спостерігаємо таку кількість відверто ворожих проявів щодо і нашої країни, і нашого президента у світі, що, звісно, ми це фіксуємо, але якщо кожний із цих проявів ворожих брати близько до серця, напевно, нічого доброго не вийде".

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Деталі: За словами прессекретаря президента РФ, найголовніше, що продовжує працювати сам Володимир Путін.

Що було раніше:

  • 17 березня Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.
  • Україна не є учасницею Римського статуту – міжнародної угоди, на основі якої був заснований та діє Міжнародний кримінальний суд. Однак Україна дала Міжнародному кримінальному суду право розслідувати злочини на своїй території.  
  • Учасницями Римського статуту є 123 держави, серед яких у тому числі – держави Південної Америки та близько половини держав Африки, відтак формально вони мають зважати на видані МКС ордери.
  • Не підписали і не ратифікували статут, серед інших, Китай, Індія, Білорусь, Туреччина, Казахстан. Росія, як і США, підписувала статут, але згодом відкликала свій підпис.

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Теми: ПутінсудвійнаРосія
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