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В Кремле заявляют, что Путин не принял близко к сердцу ордер МУС на свой арест

Станислав ПогориловПонедельник, 20 марта 2023, 12:08
В Кремле заявляют, что Путин не принял близко к сердцу ордер МУС на свой арест
Владимир Путин, фото: Getty Images

Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков прокомментировал выдачу ордера на арест Владимира Путина Международным уголовным судом, по его словам, это еще одно враждебное проявление в сторону России.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Пескова: "Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении и нашей страны, и нашего президента в мире, что, конечно, мы это фиксируем, но если каждое из этих проявлений враждебных брать близко к сердцу, наверное, ничего хорошего не получится".

Детали: По словам пресс-секретаря президента РФ, самое главное, что продолжает работать сам Владимир Путин.

Что предшествовало:

  • 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента РФ по правам ребенка.
  • Украина не является участницей Римского статута - международного соглашения, на основе которого был основан и действует Международный уголовный суд. Однако Украина дала Международному уголовному суду право расследовать преступления на своей территории.
  • Участниками Римского статута являются 123 государства, среди которых в том числе - государства Южной Америки и около половины государств Африки, поэтому формально они должны учитывать выданные МУС ордера.
  • Не подписали и не ратифицировали статут, среди прочих, Китай, Индия, Беларусь, Турция, Казахстан. Россия, как и США, подписывала статут, но впоследствии отозвала свою подпись.

Темы: ПутинсудвойнаРосcия
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