В Кремле заявляют, что Путин не принял близко к сердцу ордер МУС на свой арест

Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков прокомментировал выдачу ордера на арест Владимира Путина Международным уголовным судом, по его словам, это еще одно враждебное проявление в сторону России.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Пескова: "Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении и нашей страны, и нашего президента в мире, что, конечно, мы это фиксируем, но если каждое из этих проявлений враждебных брать близко к сердцу, наверное, ничего хорошего не получится".

Детали: По словам пресс-секретаря президента РФ, самое главное, что продолжает работать сам Владимир Путин.

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