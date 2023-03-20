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Суд арештував майно начальника служби безпеки Януковича на 50 мільйонів

Валентина РоманенкоПонеділок, 20 березня 2023, 11:19
Суд арештував майно начальника служби безпеки Януковича на 50 мільйонів
В'ячеслав Заневський з Януковичем. Фото Андрія Мосієнка

Суд наклав арешт на все майно керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича В'ячеслава Заневського.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Рішення винесено в межах кримінального провадження про фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади майно начальника служби безпеки президента-втікача, який очолював цю службу упродовж 2008-2012 років.

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Рішення суду стосується:

  • елітного готельного комплексу в Буковелі загальною площею понад 1,2 тис. м2;
  • квартири в центральному районі Києва загальною площею понад 200 м2;
  • двох паркомісць в столиці;
  • 5 земельних ділянок загальною площею понад 1 га, розташованих у столичному регіоні, а також в Ялті та Івано-Франківській області.

Загальна вартість арештованих активів становить майже 50 млн грн.

 

Наразі перевіряється причетність їхнього власника до фінансування російських окупаційних угруповань у війні проти України, зазначають в СБУ.

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Крім того, під час обшуків у столичній квартирі фігуранта виявлено 13 одиниць зброї, у тому числі колекційної; понад 5,6 тис. набоїв; мобільні телефони, комп’ютери, документи та чорнові записи із доказами протиправної діяльності.

 

За даними ОГП, під час збройної агресії РФ поза офіційними пунктами пропуску Заневський покинув підконтрольну Україні територію. Перебуваючи на тимчасово окупованих територіях Донецької області та Автономної республіки Крим, фінансував дії, вчинені з метою зміни меж території України та здійснював дії, спрямовані на пособництво державі-агресору.

Не пізніше грудня 2022 року він очолив охорону губернатора Ульяновської області РФ та був разом з ним 26.12.2022 в тимчасово окупованому Маріуполі.

Теми: ЯнуковичСБУ
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