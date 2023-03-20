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Суд арештував майно начальника служби безпеки Януковича на 50 мільйонів

Валентина РоманенкоПонеділок, 20 березня 2023, 12:19
Суд арештував майно начальника служби безпеки Януковича на 50 мільйонів
В'ячеслав Заневський з Януковичем. Фото Андрія Мосієнка

Суд наклав арешт на все майно керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича В'ячеслава Заневського.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Рішення винесено в межах кримінального провадження про фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади майно начальника служби безпеки президента-втікача, який очолював цю службу упродовж 2008-2012 років.

 

Рішення суду стосується:

  • елітного готельного комплексу в Буковелі загальною площею понад 1,2 тис. м2;
  • квартири в центральному районі Києва загальною площею понад 200 м2;
  • двох паркомісць в столиці;
  • 5 земельних ділянок загальною площею понад 1 га, розташованих у столичному регіоні, а також в Ялті та Івано-Франківській області.

Загальна вартість арештованих активів становить майже 50 млн грн.

 

Наразі перевіряється причетність їхнього власника до фінансування російських окупаційних угруповань у війні проти України, зазначають в СБУ.

Крім того, під час обшуків у столичній квартирі фігуранта виявлено 13 одиниць зброї, у тому числі колекційної; понад 5,6 тис. набоїв; мобільні телефони, комп’ютери, документи та чорнові записи із доказами протиправної діяльності.

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За даними ОГП, під час збройної агресії РФ поза офіційними пунктами пропуску Заневський покинув підконтрольну Україні територію. Перебуваючи на тимчасово окупованих територіях Донецької області та Автономної республіки Крим, фінансував дії, вчинені з метою зміни меж території України та здійснював дії, спрямовані на пособництво державі-агресору.

Не пізніше грудня 2022 року він очолив охорону губернатора Ульяновської області РФ та був разом з ним 26.12.2022 в тимчасово окупованому Маріуполі.

Теми: ЯнуковичСБУ
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