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Суд арестовал имущество начальника службы безопасности Януковича на 50 миллионов

Валентина РоманенкоПонедельник, 20 марта 2023, 12:19
Суд арестовал имущество начальника службы безопасности Януковича на 50 миллионов
Вячеслав Заневский с Януковичем. Фото Андрея Мосиенко

Суд наложил арест на все имущество руководителя охраны беглого президента Виктора Януковича Вячеслава Заневского.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Решение вынесено в рамках уголовного производства о финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти имущество начальника службы безопасности беглого президента, который возглавлял эту службу в течение 2008-2012 годов.

 

Решение суда касается:

  • элитного гостиничного комплекса в Буковеле общей площадью более 1,2 тыс. м2;
  • квартиры в центральном районе Киева общей площадью более 200 м2;
  • двух паркомест в столице;
  • 5 земельных участков общей площадью более 1 га, расположенных в столичном регионе, а также в Ялте и Ивано-Франковской области.
 

Общая стоимость арестованных активов составляет почти 50 млн грн.

Сейчас проверяется причастность их владельца к финансированию российских оккупационных группировок в войне против Украины, отмечают в СБУ.

Кроме того, во время обысков в столичной квартире фигуранта обнаружено 13 единиц оружия, в том числе коллекционного; более 5,6 тыс. патронов; мобильные телефоны, компьютеры, документы и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

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По данным ОГП, во время вооруженной агрессии РФ вне официальных пунктов пропуска Заневский покинул подконтрольную Украине территорию. Находясь на временно оккупированных территориях Донецкой области и Автономной республики Крым, финансировал действия, совершенные с целью изменения границ территории Украины и осуществлял действия, направленные на пособничество государству-агрессору.

Не позднее декабря 2022 года он возглавил охрану губернатора Ульяновской области РФ и был вместе с ним 26.12.2022 во временно оккупированном Мариуполе.

Темы: ЯнуковичСБУ
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