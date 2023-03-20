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Боєць "Бусінка" збив за 5 хвилин з автомата два ворожих дрони

Альона Мазуренко Понеділок, 20 березня 2023, 12:25
Боєць Бусінка збив за 5 хвилин з автомата два ворожих дрони

Боєць Луганської окремої бригади територіальної оборони (111 бригада) із позивним "Бусінка" збив за 5 хвилин з автомата два ворожих розвідувальних дрони.  

Джерело: Луганська ОВА

Деталі: 21-річний боєць Луганської тероборони із позивним "Бусінка" розповів, як він за 5 хвилин збив з автомата два ворожих розвідувальних дрони.

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Пряма мова військового: "Коли вони літають низько, їх збити просто. Головне знати, як пристріляна ваша зброя".

Теми: війнабезпілотники
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