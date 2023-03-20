Боєць "Бусінка" збив за 5 хвилин з автомата два ворожих дрони

Боєць Луганської окремої бригади територіальної оборони (111 бригада) із позивним "Бусінка" збив за 5 хвилин з автомата два ворожих розвідувальних дрони.

Джерело: Луганська ОВА

Деталі: 21-річний боєць Луганської тероборони із позивним "Бусінка" розповів, як він за 5 хвилин збив з автомата два ворожих розвідувальних дрони.

Пряма мова військового: "Коли вони літають низько, їх збити просто. Головне знати, як пристріляна ваша зброя".