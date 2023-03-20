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Боец "Бусинка" сбил за 5 минут из автомата два вражеских дрона

Алена МазуренкоПонедельник, 20 марта 2023, 12:25
Боец Бусинка сбил за 5 минут из автомата два вражеских дрона

Боец Луганской отдельной бригады территориальной обороны (111 бригада) с позывным "Бусинка" сбил за 5 минут из автомата два вражеских разведывательных дрона.

Источник: Луганская ОВА

Детали: 21-летний боец Луганской теробороны с позывным "Бусинка" рассказал, как он за 5 минут сбил из автомата два вражеских разведывательных дрона.

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Прямая речь военного: "Когда они летают низко, их сбить просто. Главное знать, как пристреляно ваше оружие".

Темы: войнабеспилотники
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