Британія готова запропонувати Польщі винищувачі замість відправлених Україні МіГ-29

Велика Британія готова допомогти Польщі заповнити прогалини в протиповітряній обороні, які виникли через рішення Варшави відправити частину своїх винищувачів МіГ-29 в Україну

Про це заявив заступник міністра оборони Британії Джеймс Гіппі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Гіппі підкреслив, що рішення Польщі передати Україні винищувачі МіГ-29 є "великим моментом". На його думку, це також найкраще рішення для українців, адже "їм потрібні літаки, які вони вже знають".

"Ми дуже позитивно поставимося до прохання Польщі заповнити прогалини. Ми зробили це, коли Варшава вперше поставила танки Т-72 в Україну, і ми відправили танки Challenger 2 до Польщі. Те ж саме стосується і винищувачів", - сказав він.

Гіппі додав, що такого запиту від Варшави ще не надходило.

Нагадаємо, минулого тижня президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу найближчими днями чотирьох МіГ-29 Україні.

Після цього уряд Словаччини на позачерговому засіданні ухвалив рішення передати Україні 13 винищувачів МіГ-29.