Британія готова запропонувати Польщі винищувачі замість відправлених Україні МіГ-29

Велика Британія готова допомогти Польщі заповнити прогалини в протиповітряній обороні, які виникли через рішення Варшави відправити частину своїх винищувачів МіГ-29 в Україну

Про це заявив заступник міністра оборони Британії Джеймс Гіппі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Гіппі підкреслив, що рішення Польщі передати Україні винищувачі МіГ-29 є "великим моментом". На його думку, це також найкраще рішення для українців, адже "їм потрібні літаки, які вони вже знають".

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"Ми дуже позитивно поставимося до прохання Польщі заповнити прогалини. Ми зробили це, коли Варшава вперше поставила танки Т-72 в Україну, і ми відправили танки Challenger 2 до Польщі. Те ж саме стосується і винищувачів", - сказав він.

Гіппі додав, що такого запиту від Варшави ще не надходило.

Нагадаємо, минулого тижня президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу найближчими днями чотирьох МіГ-29 Україні.

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Після цього уряд Словаччини на позачерговому засіданні ухвалив рішення передати Україні 13 винищувачів МіГ-29.