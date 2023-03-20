Британия готова предложить Польше истребители вместо отправленных Украине МиГ-29

Великобритания готова помочь Польше заполнить пробелы в противовоздушной обороне, которые возникли из-за решения Варшавы отправить часть своих истребителей МиГ-29 в Украину

Об этом заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Хиппи подчеркнул, что решение Польши передать Украине истребители МиГ-29 - это "великий момент". По его мнению, это также лучшее решение для украинцев, ведь "им нужны самолеты, которые они уже знают".

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"Мы очень положительно отнесемся к просьбе Польши заполнить пробелы. Мы сделали это, когда Варшава впервые поставила танки Т-72 в Украину, и мы отправили танки Challenger 2 в Польшу. То же самое касается и истребителей", - сказал он.

Хиппи добавил, что такого запроса от Варшавы еще не поступало.

Напомним, на прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу в ближайшие дни четырех МиГ-29 Украине.

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После этого правительство Словакии на внеочередном заседании приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29.